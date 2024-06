Zmizení v dovolenkovém ráji: Policie a rodina pátrá po ztraceném mladíkovi na Tenerife

Teprve devatenáctiletý Jay Slater z Anglie se pohřešuje na ostrově Tenerife. Naposledy se ozval v pondělí ráno, kdy byl na cestě do svého ubytování. Ujel mu totiž autobus a Jayovi se nechtělo čekat. Vypadá to však, že vzdálenost podcenil.

Chlapcova matka Debbie Duncanová se na Kanárské ostrovy vydala hned v úterý, aby s hledáním svého syna pomohla. „Vůbec jsem nespala, přijde mi, jako by to nebylo vůbec skutečné. Byla to jeho první zahraniční dovolená s přáteli a já ho v tom podporovala. Říkala jsem mu, že se bude skvěle bavit, ať jede,“ řekla zdrcená matka.

Poslední kontakt s Jayem měla jeho kamarádka Lucy, která na ostrovy jela s ním. Té se ozval v pondělí ráno po tom, co se předešlé noci rozdělili. Mladíkovi ujel autobus, a tak se snažil zpět na místo ubytování dojít pěšky. V telefonátu říkal, že je dozorientovaný, žíznivý a jeho telefon má poslední procento baterie. Hovor pak náhle skončil. „Jay si určitě myslel, že to dokáže ujít. Ale když pak ráno vyšel, podle map ve svém telefonu, skončil uprostřed hor, kde nic není,“ řekla Lucy.

Ujít vzdálenost mezi oběma lokacemi by pěšky zabralo zhruba 11 hodin. Spolu se spalujícím vedrem, nedostatkem vody a vybitým telefonem tak jde o velmi nebezpečnou cestu.

Faktorem také je, že na ostrově pil víc alkoholu, než je pro něj běžné. „Jay není moc velký pijan, ale tu noc pil panáky a kořalky. Nebezpečí by si nevšiml, byl dezorientovaný,“ dodala jeho matka. Jay byl naposledy spatřen v bílém tričku, kraťasech a teniskách. Španělské a britské úřady spolupracují ve snaze hocha nalézt.