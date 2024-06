Jana zemřela při srážce vlaků. Jaroslav zavzpomínal na oblíbenou zákaznici: Byla dáma s velkým D!

Když se manažer pražské prodejny s módním oblečením Jaroslav dozvěděl o smrti Jany (†55), zůstal v šoku. Jana patřila k jeho stálým zákaznicím. „Vždy jsem jí pomáhal sestavovat outfity. Janička milovala originální luxusní kousky. Milovala veselé barvy a strašně moc jí slušela modrá a zelená barva,“ sdělil Blesku.

Naposledy do prodejny přišla v půlce května, a to kvůli pohřbu svého zesnulého bratra. „Byl jsem v šoku, ale má profesionalita mi nedovolila dát nic znát. Outfit jsme vybrali, je to má poslední vzpomínka. Říkal jsem si, co s ní asi je, že už jsem ji u nás déle neviděl,“ podotkl zdrcený Jaroslav.

Manažer na Janičku vzpomíná jako na osobitou ženu s věčným úsměvem na tváři. Měla prý moc ráda módu a často její vzhled chválili ostatní. „Byla to dáma s velkým D a otevřenou náručí,“ zakončil svou dojemnou výpověď.

Ve vlaku společnosti RegioJet, který se v Pardubicích čelně srazil s dalším vlakem, cestovalo přes 300 lidí. Čtyři z nich bohužel přišli o život. Oběťmi byly dvě ženy ze Slovenska a dvě z Ukrajiny. Mezi těmi, kteří nehodu nepřežili, byla i již zmíněná Jana H. Cestovala za svými rodiči, ale do svého cíle se již nedostala.