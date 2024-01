Benedikt v plné rychlosti narazil do autobusu: Blízcí oplakávají oblíbeného kamaráda

K tragédii došlo ve středu 17. 1., krátce po 19. hodině na silnici mezi Dolním Kubínem a Oravským Podzámkem na Slovensku. Devatenáctiletý Benedikt se z neznámých důvodů se svým vozem dostal do protisměru, kde se srazil s autobusem plným cestujících. Mladík na následky vážných zranění na místě zemřel. Nikomu dalšímu se nic nestalo.

Policisté na místě provedli řidiči autobusu dechovou zkoušku. Ta vyšla s negativním výsledkem. Co neštěstí předcházelo, je však stále záhadou. „Řidič jel v motorovém vozidlu Škoda ve směru od Dolního Kubína do Oravského Podzámku. Následně z dosud nezjištěných příčin projel vozidlem do protisměru, kde došlo ke srážce s protijedoucím autobusem značky Iveco, které řídil šestatřicetiletý řidič. Při dopravní nehodě utrpěl 19letý řidič zranění, kterým bohužel na místě podlehl,“ uvedla žilinská krajská policejní mluvčí Gabriela Kremeňová pro deník Nový Čas.

Žádnému z cestujících ani řidiči autobusu se nic nestalo. Momentálně se čeká na výsledky pitvy, která by mohla odhalit další možné okolnosti.

Nešťastná zpráva zasáhla Benediktovy blízké jako rána zčistajasna. Údajně měl velké plány do budoucna a teprve nedávno se mu začalo pořádně v životě dařit. „Byl velký chlap, chudák, od mala mu život nepřál. Měl naslouchátka, ale byl velký dobrák, neublížil by ani mouše. Miloval cvičení a motorky, byl skromný, upřímný a hlavně dobrý kluk, i jako kolega na praxi, i jako kamarád na zábavách,“ popisoval mladíka kamarád.