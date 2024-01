Silničáře (†18, 21) smetlo a zabilo u Hustopečí auto: Zoufalé rodiny mladíků dluží peníze za pohřeb

Damián, David, Ludovit a Miloš vyrazili do Brna v sobotu 26. srpna. „Byli jsme dobrá parta, rodina. David a Damián byli moji bratranci. Chtěl jsem jim jen pomoci a dát možnost vydělat si peníze,“ popsal Miloš s tím, že před tragickou nehodou pracoval v Brně asi měsíc. O jednom víkendu se setkal s bratranci, kteří se ho ptali na práci a Miloš jim nabídl, že se zeptá šéfa, zda by neměl místo i pro ně. „Kdybych tehdy věděl, co se stane, nikdy bych je s sebou nevzal. Je mi to moc líto. Nedokážu se s tím smířit,“ posteskl si Miloš.

Osudný den čtveřice na dálnici D2 u Hustopečí čistila odvodňovací žlaby. Místo bylo řádně označené a muži na sobě měli reflexní prvky. Podle Miloše z hlediska bezpečnosti nic nezanedbali. Ještě kolem poledne si skupina za svodidly dávala společný oběd. Před pátou hodinou měli práci hotovou a tak si začali balit věci a chystali se v dodávce odjet.

Pak došlo k hrozné nehodě. Podle informací Blesku jedno z aut jedoucích po dálnici najednou narazilo do svodidel, od kterých se odrazilo a následně srazilo silničáře. Při nehodě dvou osobáků a dodávky zemřeli mladíci David a Damián a dalších osm lidí bylo zraněno. Mezi nimi i Miloš a Ludovit. První jmenovaný utrpěl zlomeninu pánve a druhý otevřenou zlomeninu nohy a další zranění.

„Damián a David byli veselí, pohodoví kluci. Stačil jeden z*urvený okamžik a všechno je jinak. Už nikdy spolu nepůjdeme na pivo, na zábavu, už nikdy si nesedneme na zahradě jako celá rodina,“ dodal nešťastný Miloš.

Rodiny všech čtyř mužů jsou v hrozné situaci. Damiánova maminka se po události zhroutila a její manžel se o ni musí nepřetržitě starat. „Převoz a pohřeb stál spoustu peněz, které v tuto chvíli dluží pohřební službě, která k nim byla velmi vstřícná a ochotna s úhradou počkat. I přes to obě rodiny trápí, že nejsou schopny v tuto chvíli dluh pohřební službě uhradit,“ popsala situaci rodinná známá Simona Střítecká.

Ta se rozhodla, že pro rodiny silničářů založí sbírku na crowdfundingové platformě Donio, kde může každý přispět libovolnou částkou. „Chtěla bych říct, že ani jedna z rodin si sama neřekla o založení této sbírky a snažily se celou situaci zvládnout. Já jsem s oběma rodinami i se zraněnými v blízkém kontaktu a vím jaké jsou jejich starosti a v jaké finanční tísni se v tuto chvíli nacházejí,“ vysvětlila Simona, proč se rozhodla požádat o pomoc jménem rodin.