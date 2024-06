Kassandra (†9) se utopila ve vaně u babičky: Policie ukončila vyšetřování, stopy vedou k matce?!

Bylo 21. srpna roku 2022, kdy došlo ve slovenské obci Valaliky k velkému neštěstí. Teprve devítiletá Kassandra byla nalezena ve vaně u své babičky bez známek života. Pomoci dívence se snažila přivolaná záchranná služba, resuscitace však nebyla úspěšná.

Policie mlžila

„Je mi to strašně líto. Byla to krásná zdravá holčička. Nechci o tom fakt mluvit,“ řekla slovenskému deníku Plus JEDEN DEŇ předloni krátce po tragédii dívčina babička Hana.

Policie tehdy nařídila soudní pitvu a zahájila trestní stíhání pro trestný čin usmrcení. K činu se kriminalisté opakovaně odmítali vyjádřit. Až po několika měsících potvrdili, že Kassandra zemřela na utonutí.

Pochybila příbuzná?

Odbor košické okresní kriminální policie ukončil vyšetřování v dubnu tohoto roku s návrhem na podání obžaloby. Ta se týká Jany K., matky tragicky zesnulé holčičky.

„Jako matka zanedbala soustavnou a důslednou péči o zdraví nezletilé dcery, a to tím způsobem, že nezletilou zhruba půl hodiny ponechala bez dozoru ve vaně s tekoucí vodou. Učinila tak i přesto, že vzhledem k vývojové poruše intelektu na úrovni lehkého stupně si nezletilá vyžadovala asistenci, kde následně u nezletilé v době kolem 17 h došlo k úmrtí, přičemž bezprostřední příčinou smrti nezletilé bylo udušení utonutím,” uvedla k případu Martina Chmurová vedoucí trestního oddělení košické krajské prokuratury.

Poslední rozloučení proběhlo v USA

Kassandřina matka je v současnou chvíli obžalována pro přečin usmrcení závažnějším způsobem jednání a na chráněné osobě. Kdy začne hlavní líčení není prozatím známo.

Rodina se s malým andílkem rozloučila více než rok po Kassandřině smrti a to v americkém Illinoisu. Dívčin otec Američan Thomase K. vykonával v minulosti funkci generálního manažera v ocelárnách US Steel Košice.