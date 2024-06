Babičku prohlásili za mrtvou a odvezli do márnice: „Obživla“ při přípravách na pohřeb

Seniorka byla v hospicu prohlášena za mrtvou v 9:44 hodin a převezena do pohřebního ústavu Butherus-Maser & Love v Lincolnu. Zaměstnanci při přípravě na pohřeb ale s hrůzou zjistili, že žena není mrtvá. Okamžitě jí poskytli první pomoc a zavolali záchranáře, kteří ji převezli do nemocnice.

Deník Metro informoval o prohlášení hlavního zástupce okresu Lancaster Bena Houchina, že vyšetřování stále probíhá, ale zatím nebyl zjištěn žádný trestný úmysl ze strany domova důchodců. Je to velmi neobvyklý případ. „Dělám to už 31 let a nic podobného se ještě nikdy nestalo,“ dodal.

V této oblasti je běžné, že se před vydáním těla zavolá koroner k úřednímu potvrzení smrti. V případě Constance to však nebylo považováno za nutné, protože její smrt se očekávala. Některé místní zprávy uváděly, že lékař dokonce podepsal úmrtní list, ale doposud není jasné, zda byl dokončen.