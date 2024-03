Vězni Ondřejovi se nechtělo sedět: Došli si pro něj policisté se psem Orinem

Ondřej seděl za majetkovou trestnou činnost. Těžko říct, co se mu honilo v polovině března hlavou. Výsledkem ale bylo, že vyrazil na nepovolený výlet. Z práce se v pátek 15. března v podvečer do věznice už nevrátil.

Video Zadržení uprchlého vězně v Bukovanech na Sokolovsku. - PČR Video se připravuje ...

„Po hledaném vězni začali okamžitě pátrat policisté napříč celým Karlovarským krajem,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Ondřej se před spravedlností skrýval. Záhy se ale k policistům dostaly informace, že se nakvartýroval ke své příbuzné do Bukovan na Sokolovsku.

Tam si pro něj policisté došli. Doprovodil je psovod s Orinem, to kdyby uprchlík nespolupracoval. Černý statný Orin je sice určitě v jádru dobrák, ale pokud by někdo chtěl dělat problémy psovodovi nebo jeho kolegům, poznal by, co takový pečlivě vycvičený služební hafan dokáže.

Stačilo, aby policejní výzvu podpořil zaštěkáním, a dveře do bytu se ochotně otevřely. Vězeň, ukrytý uvnitř, poslouchal strážce zákona jak hodinky. „Policisté muže zadrželi a převezli na obvodní oddělení k dalším úkonům. Následně byl muž eskortován zpět do vězení,“ doplnil Kopřiva. Pobyt za mřížemi si teď uprchlík nejspíš o několik měsíců prodlouží.