Děsivé detaily tragické nehody dýdžeje Ondreje (†25): Vlak před sebou auto tlačil stovky metrů

Ondrej se věnoval elektronické hudbě. Ještě několik hodin před nehodou na své facebookové stránce upozorňoval fanoušky na to, že ten den bude rádio vysílat rozhovor s ním. Jeho maminka Michaela pracovala ve firmě na prodej investičního zlata a spolu měli podle blízkých naprosto skvělý vztah.

Odkud nebo kam osudnou neděli maminka se synem jeli není jasné. Nikdo z příbuzných ale nechápe, proč by Michaela takto riskovala a vjela na přejezd, kde blikala světelná signalizace.

„Poté, co vjela na přejezd, se střetla s projíždějícím vlakem, který do narazil nárazníky do bočních oken a dveří auta. Vozidlo zůstalo po nárazu zaklíněno pod jedoucím vlakem,“ popsala pro Plus Jeden DEŇ Vladimíra Bahýlová mluvčí Železničné spoločnosti Slovensko. Dodala, že strojvedoucí použil rychločinné brzdění, ale i tak před sebou vlak tlačil zaklíněné auto 350 metrů než zastavil.

Policie se případem i nadále zabývá a důvod proč máma se synem na koleje vjeli je zatím stále nejasný. Řidička však nebyla pod vlivem alkoholu.