Dvě Češky zemřely v Alpách na nelegálních výstupech: Podle svědkyně měli trasu zvládnout i začátečníci!

Trasu v rakouských Alpách, na níž zahynula před téměř čtyřmi lety pětadvacetiletá Češka, by podle jedné z účastnic měli zvládnout i začátečníci. Řekla to v úterý před českobudějovickým soudem, kde vypovídala jako svědkyně. Při výpravě na zajištěnou cestu, takzvanou ferratu Drachenwan v roce 2020 se jedna z účastnic výpravy zřítila a zahynula. Soud projednává případ, kdy státní zástupkyně obžalovala dva muže, kteří podle jihočeské policie usmrtili z nedbalosti dvě ženy. Obě zahynuly v minulých letech v rakouských Alpách při horských výstupech, které muži podle kriminalistů nelegálně vedli.

„Jedná se o ferratu, kterou běžně lezou děti. Trasa je sice dlouhá, ale těžkých úseků tam není moc. Podle mě by to měl zvládnout i začátečník,“ uvedla před soudem Kateřina G.. V době, kdy se tragická událost stala, byla přítelem obžalovaného Dalibora U., jenž zájezd do Alp pořádal. Žena mu pak na místě pomáhala s organizací.

Dodala, že Dalibor U. na úvodu trasy nabízel i případným zájemcům zkrácení trasy. „Řekl všem, že pokud bude mít někdo problémy na prvním úseku, může se vrátit. Nikdo tu šanci nevyužil,“ řekla svědkyně.

Tragédie se stala v srpnu 2020, žena, která na ferratě zahynula, byla podle některých svědků vyčerpaná a několikahodinová trasa byla nad její síly. Patnáctičlennou výpravu vedl obžalovaný Dalibor U.. V minulosti byl držitelem licence národního horského průvodce. Pro organizaci podobné akce v zahraničí však byla kvalifikace nedostatečná. Navíc podle obžaloby byl počet lidí ve výpravě nadlimitní.

Svědkyně situaci, kdy se žena při sestupu zřítila z výšky kolem 50 metrů, neviděla. „Někdo křičel, že spadla, tak jsem hned zavolala horskou službu. Seběhla jsem dolů k ní, Dalibor už tam byl, poskytoval jí první pomoc, tak jsem se k němu přidala. Lékař na místo dorazil asi za 40 minut, Dalibor jí celou dobu masíroval srdce,“ uvedla v úterý před soudem.

Už v červenci 2019 Urban pořádal výpravu dvou desítek lidí do Rakouska na ferratu Wildfrauensteig. Nakonec se akce kvůli úrazu neúčastnil a místo sebe poslal jako vůdce skupiny kamaráda Jana L., který neměl žádnou licenci. Při výstupu čtyřiadvacetiletá účastnice výpravy uklouzla a zřítila se ze skály z výšky 150 metrů a zemřela. Jan L. je druhým obžalovaným, hrozí jim až šestileté vězení. Obžalovaní tvrdí, že obě úmrtí byly nešťastná náhoda. Soud bude pokračovat v květnu výslechem dalších svědků.