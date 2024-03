Zbytečně brutální útok na pardubickém nádraží: Michaela (18) zbil opilý „securiťák“ kvůli hvízdání

Ke zbytečně brutálnímu útoku došlo po páté hodině ráno. Michael ještě s jedním mladíkem šel doprovodit kamarádku na pardubické železniční nádraží na vlakový spoj, kterým měla jet domů.

„Na perónu si při čekání na vlak povídali a on si potichu hvízdal, když k němu přišel securiťák. Zeptal se ho, zda to je on, kdo pískal, na což mu odpověděl, že ano, a on ho pak bez dalších slov napadl několika ranami pěstí,“ popsala Michaelova matka.

Zbitý do krve

Rány Michael ustál, ale začal silně krvácet z nosu, zatímco útočícího „securiťáka“ prý odvedli po incidentu z nástupiště pracovníci nádraží. Mladík ale zavolal policii, která ho zadržela.

Po provedení dechové zkoušky, která u podezřelého ukázala 1,51 a u Michaela 1,48 promile, hlídka oba vyzvala, aby přišli k výslechu po vystřízlivění a ošetření zranění. „Nos syn nemá zlomený, ale bolí ho hlava a krční páteř,“ uvedla matka napadeného. Případné svědky incidentu žádá, aby informovali policii.