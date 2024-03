Svatební den se změnil v horor: Novomanžele cestou z hostiny srazila opilá řidička, nevěsta zemřela!

Hrozná událost se stala minulý rok v dubnu. Samantha Millerová (†34) a Aric Hutchinson zrovna opouštěli v golfovém vozíku svatební hostinu ve Folly Beach v Jižní Karolíně. Opilá řidička Jamie Lee Komoroskiová (26) však novomanžele srazila autem. Nevěsta nepřežila a ženich utrpěl zranění. Komorskiové hrozí až 25 let vězení, přesto zřejmě věří, že za dva roky bude žít lepší život.

Svatební den měl být ten nejlepší v jejich životě, nakonec se z něj však stal horor. Opilá Komoroskiová podle deníku NY Post najela minulý rok v dubnu do golfového vozítka. V něm v tu dobu jeli čtyři lidé, včetně obou novomanželů, kteří opouštěli místo svatební hostiny.

Nevěsta Samantha byla na místě mrtvá. Ženich skončil s těžkými zraněními v nemocnici. Komoroskiová se odmítla podrobit testu na alkohol v krvi, ale podle zasahujících policistů z ní byl cítit. Později se ukázalo, že třikrát překročila zákonem povolený limit.

Nyní čelí obvinění z řízení pod vlivem s následkem smrti či těžkého ublížení na zdraví a z usmrcení z nedbalosti. Hrozí jí až pětadvacet let ve vězení.

Nedávno byla propuštěna na kauci do domácího vězení a podle NY Postu v telefonickém rozhovoru se svou sestrou podivně naznačila, že se jí za dva roky bude možná dařit skvěle. Sestra ji totiž utěšovala, snažila se jí vyjádřit podporu a řekla jí, že každý má někdy momenty, kdy si myslí, že svět skončil, ale nikdy to tak není. „Správně. Za dva roky žiješ svůj nejlepší život, jsi šťastná a je to v pořádku, jsi v pohodě,“ měla se smíchem odpovědět Komoroskiová.