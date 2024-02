Tragický požár chaty a auta na Písecku: Policie našla dva mrtvé lidi, šlo o vraždu a sebevraždu?

Dodal, že kvůli případu do terénu vyrazila kromě písecké policejní hlídky také zásahová jednotka. Šupík uvedl, že nepředpokládá, že by ještě ve čtvrtek policie k tragické události zveřejnila podrobnosti. Kriminalisté zatím ani neupřesnili, zda mrtvé nalezli v chatě, nebo v autě. „Nikomu by však již nemělo hrozit žádné nebezpečí,“ uvedl mluvčí.

Jde o druhé násilné úmrtí v Jihočeském kraji v letošním roce. Na začátku února policie obvinila tři muže z vraždy. Podle ní zabili v Českém Krumlově na konci ledna svého kamaráda a snažili se předstírat, že uhořel. Z vyšetřování vyplývá, že skupina mužů spolu pila alkohol. Začali se hádat a tři muži ve věku 38, 33 a 28 let napadli staršího muže. Motivem podle policie bylo to, že se muž málo dělil o cigarety i alkohol.