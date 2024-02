Při střelbě na oslavách Super Bowlu zemřela moderátorka: Vraha zpacifikovali manželé

Bujaré oslavy vypukly ve středu 14. února v americkém městě Kansas City. Fanoušci domácího fotbalového Kansas City Chiefs oslavovali spolu se svými hrdiny jejich nedělní výhru v Super Bowlu. Na oslavách nechyběla ani Lisa Lopezová-Galvanová, která je věrnou fanynkou vítězného týmu.

Nicméně závěr slavnostního průvodu postihla masová střelba. Incident se odehrál na konci slavnostního průvodu na parkovišti u nádraží Union Station, kde bylo pro hráče nachystané pódium, aby mohli slavit s fanoušky. Postřeleno bylo 22 osob včetně nejméně devíti dětí. Sedm osob je v ohrožení života, uvedla dříve policie. Známá moderátorka a hudebnice zraněním bohužel podlehla.

Lopezová-Galvanová pracovala jako rozhlasová moderátorka pro stanici KKFI 90.1 FM. Jak uvádí americký deník New York Post, utrpěla střelné poranění břicha a byla převezena do nemocnice, kde svým zraněním podlehla. „Byla to ta nejkrásnější a nejúžasnější osoba,“ uvedla Lisa Lopezová, její dlouholetá kamarádka pro výše zmíněný deník s tím, že se rovněž živila jako dýdžejka. „Dělala svatby. Byla tak plná života,“ dodala.

Střelce zpacifikovali

Na místě masové střelby byl i další fanoušek fotbalového týmu Trey Filter a jeho manželka Casey, kteří se stali hrdiny. Právě manželé pomohli zpacifikovat jednoho z ozbrojených útočníků. Trey uvedl, že se všechno seběhlo hrozně rychle. Pro americký deník New York Post řekl, že někdo na něj prý zakřičel: „Dostaň ho!“ a následně si všiml prchajícího muže, kterého srazil k zemi.

Útočník se z jeho sevření vykroutil a snažil se znovu utéci, nicméně ho zastavil další svědek. Filter následně opět k útočníkovi přistoupil a začal ho mlátit do žeber, zatímco jeho manželka Casey neváhala a střelci vzala zbraň. Filter se oslav zúčastnil i se svými dvěma syny (12a 15 let). Když uslyšel rány, netušil, že se jedná o střelbu, myslel si, že někdo odpálil petardy.