Útočník v Londýně polil ženu a dvě děti kyselinou. Na útěku se zřejmě utopil v Temži

K brutálnímu útoku na matku a dvě děti došlo poslední lednový den v jižní části Londýna. Abdul Ezedi (35) polil ženu a dívky ve věku tří a osmi let žíravinou. Spolu s nimi bylo hospitalizováno i několik dalších lidí, kteří obětem pomáhali. Policie nyní na základě záběrů z bezpečnostních kamer pracuje s verzí, že se Ezedi utopil v Temži.

Londýnská policie zasahovala v Lessar Avenue v městské části Clapham 31. ledna poté, co přijala oznámení o útoku kyselinou. „Obdrželi jsme hlášení o muži, který na zem shodil dítě a polil ho alkalickou látku,“ stojí v policejní zprávě. Svědkyně Shannon Christiová slyšela volání o pomoc. Vyběhla na ulici, kde spatřila běsnícího Ezediho.

„Jakmile jsem vyběhla ven, viděla jsem toho chlapa, jak hází dítě na zem. Potom ho znovu zvedl a hodil na zem, jako hadrovou panenku. V tu chvíli jsem přiběhla, popadla jsem ho a odnesla pryč,“ popsala žena hrůzný zážitek pro The Guardian. Ezedi se poté vrhnul na dospělou ženu.

Toxický vztah?

Podle dosavadních informací poškozená s pachatelem udržovala intimní poměr. Těsně před osudným incidentem se spolu měli pohádat. „Moje oči! Moje oči! Zavolejte policii, moje oči!“ řvala oběť, jakmile ji Ezedi polil žíravinou. Žena utrpěla nejvážnější zranění ze všech, momentálně je ve stabilizovaném stavu. Dá se však předpokládat, že bude do smrti trpět vážnými následky. Lékaři se obávají, že by mohla definitivně přijít o zrak na jednom oku. Obě malé děti naštěstí vyvázly s lehčí formou popálením. Sám Ezedi si z napadení odnesl dost ošklivá zranění. Popálil si půlku obličeje. S napuchlou červenou ránou pak ve velkých bolestech pochodoval po městě.

Klíčovou roli v pátrání sehrály záběry z bezpečnostních kamer. Pomocí nich byli kriminalisté rychle schopni určit trasu, po které se zločinec pohyboval. | Profimedia

Zdali byly partnerské neshody jediným Ezediho motivem, není doposud jasné. Při útěku z místa činu se ho snažili někteří odvážlivci dohonit. Bohužel neúspěšně. Ezedi zmizel. Klíčovou roli v pátrání sehrály záběry z bezpečnostních kamer. Pomocí nich byli kriminalisté rychle schopni určit trasu, po které se zločinec pohyboval. Spatřen byl mimo jiné na stanici King Cross. Stopy nakonec zavedly policisty k mostu Chelsea.

Ezedi byl naposledy zachycen právě zde. Několik hodin po útoku ve 23:27 přelézal zábradlí mostu a od té doby se nikde neobjevil. Policie na základě tohoto zjištění začala pracovat s verzí, že by si Ezedi mohl vzít život. „Podívali jsme se na všechny dostupné záznamy kamer z různých úhlů a také na záznamy z autobusů, které jely přes most v příslušnou dobu. Na žádném z nich není vidět, že by z mostu slezl,“ informoval v článku BBC o postupu vyšetřování velitel Scotland Yardu Jon Savell.

Ve snaze z vody případně vylovit mužovo tělo byly na místo v sobotu 10. února poslány pátrací jednotky. Zatím k žádnému nálezu nedošlo a vzhledem k ztíženým podmínkám je možné, že ani nedojde. Ezediho smrt je však podle policistů nejpravděpodobnějším možným scénářem.