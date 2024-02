U požáru v Liberci zasahoval hrdina: Strážník se plazil hořícím barem pro přeživší!

Hrdinsky se zachoval strážník městské policie v Liberci, kde v pondělí 29. ledna došlo ke žhářskému útoku na místní bar. Policista, který je i dobrovolným hasičem, neváhal a rozhodl se zjistit, jestli někdo nezůstal uvnitř. Vplazil se do první místnosti, kde zjistil, že vzadu v objektu zůstali uvěznění lidé. Nabádal je, aby zůstali co nejníže u země a počkal tam s nimi, dokud nepřijeli hasiči.

Požár vypukl v pondělí 29. ledna v baru Black Panther, který se nachází nedaleko vlakového nádraží v ulici 1. máje. Při požáru utrpělo patnáct lidí zranění. Policie v souvislosti s požárem zadržela ve středu 31. ledna dopoledne jednoho muže.

Odpovídá popisu toho, po němž vyhlásila v úterý pátrání. Na webu policie o jeho zadržení informovala regionální mluvčí Klára Jeníčková. Podle svědků bar zapálil jeden z návštěvníků. Policie okolnosti vzniku požáru nekomentovala.

„V současné době probíhají další úkony trestního řízení. S ohledem na okolnosti tohoto případu můžeme veřejnost uklidnit, že nehrozí žádné další nebezpečí," uvedla Jeníčková. Další informace podle ní zatím nelze poskytnout. Případem se zabývá policie pro podezření ze zvlášť závažného zločinu obecného ohrožení.

U požáru zasahovala i hlídka Městské policie Liberec, která byla na místě jako první. „Prakticky před služebnou strážníků vypukl požár v místním baru, odkud vybíhali popálení a vyděšení lidé. Jeden ze členů hlídky MP, která byla na místě první, je zároveň dlouholetý dobrovolný hasič a v situaci se zachoval velmi odvážně,“ uvedla městská policie na sociální síti facebook.

Poté, co se policista ocitl přede dveřmi, rozhodl se zjistit, zdali někdo nezůstal uvnitř. „Vplazil se pod hranicí kouře do první místnosti. Dál se nedostal kvůli ohni, ale zjistil, že vzadu v objektu zůstaly požárem uvězněné dvě osoby,“ dodala policie st tím, že je nabádal, aby zůstaly co nejníže u země. S uvězněnými lidmi komunikoval až do příjezdu hasičů, kteří následně osoby zachránili.