Děsivé svědectví Nizozemce Petera postřeleného na filozofické fakultě: Necítím nohy!

Nizozemský turista Peter Vendel (47) osudného dne, 21. prosince loňského roku, přecházel s rodinou přes Mánesův most směrem k filozofické fakultě. V tom ho ale zasáhl vrah z ochozu.

Projíždějící sanitka Petera okamžitě vzala do nemocnice, ale jeho žena Sofea (40) zůstala s dětmi na mostě uvězněná. Měl to být romantický výlet. Sofea a Peter, kteří žijí dlouhodobě v Singapuru, chtěli ukázat synovi a dceři (15 a 5) Evropu a pak strávit svátky u Peterových rodičů v Nizozemsku. Na pobyt v české metropoli se Sofea těšila. „Je to krásné město, které můj manžel navštívil během svých mladých let,“ popsala žena pro server Mothership.

Jenže všechno dopadlo jinak. Když 21. prosince odpoledne mířili ke Staroměstskému náměstí, aby si užili adventní trhy, zaslechla Sofea vzdálený zvuk připomínající výstřel. Řekla to manželovi, ale ten ji uklidňoval, že se určitě mýlí. Pak ale viděli sanitky a policejní auta mířící k budově fakulty. V tu dobu již stál střelec na ochozu a pálil do lidí. Najednou se ozval další výstřel a lidé začali v panice utíkat. Rodina si nebyla jistá, kde je útočník. Rozběhli se po mostě zpět směrem k Malé Straně a domnívali se, že už jsou v bezpečí.

Vtom Sofea uslyšela zasvištění a její muž holandsky zanadával. „Necítím nohy,“ řekl a zhroutil se. Myslela, že nepřežijí. Sofea se snažila odtáhnout bezvládného manžela, někteří kolemjdoucí vyrazili na pomoc. Pak se i s dětmi přikrčili za zábradlím ve výklencích a nebyli přímo na ráně šíleného střelce. Na místo dorazila policie a záchranáři, kteří Petera naložili do sanitky a odvezli.

Sofea ale zůstávala s dětmi schovaná za zábradlím. Zavolala švagrové a otci. „Bylo to, jako by se zastavil čas. Myslela jsem, že to nepřežijeme. Nevěděli jsme, kolik tam bylo střelců nebo jestli to není teroristický útok,“ přiznala Sofea. Pak konečně policie řekla, že jsou v bezpečí. Na Prahu přesto Sofea nezanevřela a říká, že místní lidé jsou velmi milí a laskaví. „Nikdy nevíte, co se stane. Ty nejdivnější věci se můžou stát na místech, která jste považovali za nejbezpečnější,“ uvedla žena, jejíž muž stále leží v pražském špitále.

K jedné z nejhorších událostí novodobé české historie došlo odpoledne 21. prosince loňského roku. Čtyřiadvacetiletý střelec D.K. v prostorách a okolí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zastřelil 14 osob, následně podle výpovědi policie zbraň obrátil proti sobě. Po několika dnech policie potvrdila, že se jedná o stejného pachatele, jenž v polovině prosince loňského roku zastřelil dvouměsíční holčičku a jejího otce, který s ní byl v tu chvíli na procházce.