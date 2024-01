Petr měl v Chotěboři uškrtit ženu při sexu: Dostal 10 let v base!

Za loňskou vraždu třicetileté ženy v Chotěboři poslal ve čtvrtek 11.1. soud v Pardubicích Petra V. na deset let do vězení. Nyní šestadvacetiletý muž s ní měl ve svém bytě opakovaný pohlavní styk, při kterém ji udusil. Tělo pak svezl výtahem a zanechal v sousedním parčíku, kde ho ráno našli kolemjdoucí.

Petr V. tvrdí, že ženu usmrtit nechtěl, podle něj šlo o nešťastnou náhodu při sexuálních praktikách se škrcením. Soud mu uložil také ochranné sexuologické léčení v ústavní formě a náhradu nemajetkové újmy matce a synovi zemřelé. Rozsudek není pravomocný, muž se proti němu na místě odvolal, státní zástupkyně si k tomu ponechala lhůtu.

Případ se stal 16. února 2023. Podle obžaloby Petr V. násilím několik minut stlačil rukama, obtočeným trikem a jejími vlasy ženin krk. Způsobil jí tím krevní výrony měkkých tkání přední strany krku pod dolní čelistí a zlomeniny pravého horního rohu chrupavky štítné a levého rohu jazylky. Tyto zlomeniny vedly k uzávěře dýchacích cest a smrti udušením.

Podle výpovědi se s ženou seznámil náhodně na nádraží a pozval ji, aby přespala v jeho bytě, cestou koupili ještě vodku, energy drinky a cigarety. Pili, povídali si, tančili a večer skončil pohlavním stykem. Při tom druhém Petr V. začal ženu přiškrcovat tričkem a jejími vlasy, podle něj nic nenamítala. "Četl jsem o tom v knížkách, že se tím prý dosáhne většího orgasmu," uvedl. Po sexu se šel umýt a po návratu si všiml, že žena leží bez hnutí na posteli. Otočil ji na záda a začal resuscitovat, ale po chvíli toho nechal. Záchrannou službu nezavolal, vysvětlil to tím, že zpanikařil.

Tělo oblékl, svezl výtahem do přízemí a odvlekl do parčíku. Pak se vrátil domů, uklidil i výtah a spodní a vrchní patra, protože ten týden měl službu na úklid, trochu se prospal a brzo ráno jel prvním autobusem k rodičům pomoct se stěhováním. "Život té paní nevrátím, ale neměl jsem v úmyslu to udělat naschvál," řekl.

Škrcení při sexu vyzkoušel už dříve, podle něj nikdy žádný problém nenastal. Jeho bývalá přítelkyně policii vypověděla, že jí jednou při sexu přehodil kolem krku ručník a silně zatáhl, kvůli čemuž omdlela. Později jí řekl, že se mu takové praktiky líbí a chtěl by to zkusit znovu. Žena to odmítla a v zimě 2019 se rozešli.

Soud jednání zhodnotil jako nepřímý úmysl. "Jak zaznělo od znalkyně z oboru sexuologie, i malé dítě ví, že v případě, že někoho budu škrtit, obzvláště delší dobu, pak ho mohu uškrtit," řekl předseda senátu Jan Šlosar. Podle něj Petrovi V. také přitížilo, že nezavolal záchranku a tělo ženy odložil v parku.

Podle výpovědi znalkyně z oboru psychiatrie o sobě Petr V. některé věci zamlčuje. Netrpí ale žádnou duševní poruchou, která by jeho myšlení a vnímání výrazně narušila. Trpí vrozenou poruchou osobnosti s těžkým defektem v citové oblasti, která se nedá léčit. Přesto mohl své jednání ovládat a rozpoznat jeho protiprávnost.

Znalkyně z oboru psychologie u něj diagnostikovala osobnost s výrazně anomálními rysy, je antisociální, vyšší emoce zcela chybí. Je velmi špatně sociálně přizpůsobivý, schopnost sebereflexe je silně omezená, nepřijal sociální normy a pravidla nemá problémy říct, že je překročil. Se svou sexualitou měl již zkušenosti z dřívějška a mohl se z toho poučit. I když se přiznal, má sebevyviňující postoj, za nejhorší nepovažuje usmrcení ženy, ale to, že ji odnesl z domu. "Nesetkala jsem se s tím, že by někdo šel po činu klidně spát," uvedla znalkyně Marcela Langová Šindelářová.

Soudní znalkyně z oboru sexuologie Petra Sejbalová před soudem uvedla, že obžalovaný trpí poruchou sexuální preference, sadismem. "Formu rdoušení sadomasochisté často praktikují, pro tyto způsoby se doporučuje, aby oba partneři souhlasili a měli takzvané stopky, tedy předem domluvené signály, kdy přijde znamení, že jeden z partnerů dál nechce pokračovat," řekla. Smrt u těchto praktik sexuoložka nevyloučila.

Jan Rejtárek, znalec z oboru soudního lékařství, před soudem popsal, že byly dominantní známky dušení. Zlomeniny hrtanových chrupavek a jazylky vznikly střední až velkou intenzitou. "Násilí na krku muselo být v řádu jednotek minut," uvedl Rejtárek. Obžalovaný ženu škrtil i rukama.

Petr V. nedostudoval dopravní učiliště, později si udělal kurz na zedníka. Naposledy pracoval jako řezník. K hodnocení svého činu se vyjadřuje velmi úsporně. "Mrzí mne to, nemám, co bych k tomu dodal. Mrzí mne, že té osobě nemohu vrátit život," řekl při výslechu.