Nepochopitelný čin bezcitného zloděje: Okradl děti ve školce o desetitisíce na dárky!

Vánoce v mateřské školce ve slovenském Prešově budou zřejmě letos chudší, a to přesně o zhruba 75 tisíc korun. Neznámý pachatel se do budovy násilím vloupal a vykradl pokladničku. Částka měla být určena na nákup dárků pro děti. Místní vrtí hlavou nad tím, jak někdo mohl takhle okrást ty nejmenší.

Zloděj se do školky dostal přes okno do tělocvičny, které vysklil. Ve věci činu krádeže a poškození cizího majetku bylo zahájeno trestní stíhání. „V době od pondělí (27. 11.) do úterý (28. 11.) na ulici Fraňa Krále v Prešově zatím neznámý pachatel neoprávněně vešel do objektu mateřské školy. Z ředitelny z pokladničky odcizil finanční hotovost ve výši zhruba 75 tisíc korun. Navštívil i několik tříd a z nich také ukradl peníze, které tam byly uloženy. V tělocvičně rozbil okno,“ uvádí tisková mluvčí Krajského ředitelství Policejního sboru v Prešově Ligdayová.

Celková škoda však ještě není vyčíslena. „Odcizeny byly finance od rodičů určené k zakoupení hraček či pomůcek pro děti - ať už pod stromeček, nebo během celého roku,“ doplňuje mluvčí města PrešovTerézia Rácová pro Noviny sk.