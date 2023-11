Zásadní zvrat v kauze únosu dcery podnikatele z Kroměříže: Tři muže zprostil obžaloby!

Státní zástupce Tomáši S. navrhoval deset až 11 let, Ivovi L. devět až deset let a Jakubovi S. osm až devět let vězení. Obhajoba žádala zproštění obžaloby. Krajský soud při vynesení rozsudku přihlédl k názoru odvolacího vrchního soudu, který odlišně hodnotil provedené důkazy. "Nebylo prokázáno, že tento skutek spáchali obžalovaní," uvedl ve středečním rozsudku předseda soudního senátu Jiří Dufek.

Muži byli obžalovaní z loupeže, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a krádeže s trestní sazbou od osmi do 15 let vězení. Všichni tři vinu dlouhodobě popírali a tvrdili, že s únosem nemají nic společného. V minulosti byl za něj odsouzen k deseti letům vězení Michal Š., část trestu si i odpykal. Později vyšlo najevo, že ve vztahu k němu se stal justiční omyl. Rozsudek v případu tedy vynesl prvoinstanční soud potřetí.

Naposledy padl v kauze nepravomocný rozsudek loni v červnu, kdy krajský soud uložil Tomáši S., Ivu L. a Jakubovi S. shodně tříletý trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na zkušební dobu čtyř let. Vinnými tehdy uznal i další dva obžalované, Vladimíra Z. a Ladislava F., kteří se k podílu na únosu doznali. Přestože podle státního zástupce pomohli únos zprostředkovat, vyvázli bez trestu. Soud to zdůvodnil tím, že oba byli již dříve podmíněně trestáni, a není dalších trestů, proto není třeba.

Právě výpovědi byly v případu klíčovým důkazem. Mezi jejich tvrzeními však byly rozpory. Odvolací soud tyto výpovědi na rozdíl od soudu prvoinstančního považoval za nevěrohodné. Krajský soud oba muže předvolal jako svědky, obžalovaní však využili svého práva v kauze nevypovídat. "Nemohli jsme tedy rozpory odstranit, ony tam zůstaly a v této situaci jsme tedy vyslovili nyní zprošťující výrok," řekl Dufek.

Žena zaparkovala 14. ledna 2014 večer před domem v Kroměříži auto. Obžaloba tvrdila, že k ní přistoupil Jakub S., napadl ji a společně s Ivem L. natlačil na zadní sedadlo přistaveného vozu. V něm podle státního zástupce seděl organizátor únosu Tomáš S. Ženě únosci podle obžaloby sebrali kabelku s peněženkou i doklady a další věci, měla spoutané ruce za zády a přes hlavu plátěný pytel. V noci ji vozili po různých místech a žádali po ní peníze.

Poté, co se s muži dohodla, že jim přiveze 100 milionů korun na benzinovou stanici u Brna, ji následujícího dne brzy ráno vysadili u Vrbky na Kroměřížsku, odkud si zavolala pomoc, uvádí obžaloba. Žena při únosu utrpěla lehké zranění. Je dcerou muže, který obchodoval s pohonnými hmotami a který skončil ve vězení kvůli daňovému úniku. Ladislav F. podle obžaloby vybral z ženiny odcizené platební karty 20.000 korun a dalších 20.000 korun Ivo L.

Krajský soud případ projednával v hlavním líčení potřetí. Jeho loňský rozsudek ve vztahu k Tomáši S., Ivo L. a Jakub S., kteří stejně jako státní zástupce podali odvolání, letos zrušil Vrchní soud v Olomouci. Věc se tedy vrátila zpět do Zlína. Už v únoru 2019 krajský soud v kauze povolil obnovu řízení a zrušil předchozí rozsudky. Ještě dříve přerušil Šnajdrovi, který vinu po celou dobu odmítal, výkon trestu. V roce 2020 žalobce Michala Š. stíhání zastavil. Spolu s ním byl k pěti letům vězení odsouzen i Ladislav F., který po dobu trestního řízení několikrát změnil svou výpověď. Další čtyři lidi obžaloval státní zástupce později.

