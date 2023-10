Řidič po nehodě na dálnici D5 vylétl z auta: Přejel ho nákladní vůz

Po nehodě se před místem, kde k ní došlo, vytvořila více než desetikilometrová kolona, objízdná trasa byla přetížená. Před 8:00 byl provoz obnoven v obou jízdních pruzích a kolona se postupně začala rozjíždět, což potrvá delší dobu, řekla po 8:00 policejní mluvčí Michaela Richterová.

Auta se srazila kolem 03:30 mezi 14. a 15. kilometrem dálnice. Kolizi předcházel náraz osobního vozu do středových svodidel, při němž se auto obrátilo do protisměru. „Po nárazu řidič na chvíli opustil vozidlo, pak se do něj vrátil, a když byl uvnitř vozidla, narazila do něj dodávka. Vlivem nárazu byl řidič osobního vozu vymrštěn na dálnici, kde ho přejela zatím nezjištěná nákladní souprava,“ řekla mluvčí.

Řidič osobního auta podle Richterové utrpěl závažná zranění, kterým na místě podlehl. „Kriminalisté. kteří si celou událost převzali, nařídili u zemřelého soudní pitvu. Budou zjišťovat přesnou příčinu a okolnosti nehody,“ řekla.

Doprava levým jízdním pruhem se podle Richterové obnovila kolem 06:30. Policisté po nehodě odklonili dopravu přes Beroun mezi exity 18 a 14, objízdná trasa se ale podle spolupracovníků Českého rozhlasu Radiožurnálu (ČRo) ucpala. Podle záběrů z kamer na webu www.dopravniinfo.cz se kolona nákladních aut u Berouna už rozjela, v úseku je ale nadále velmi hustý provoz.