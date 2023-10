Zákeřné marshmallow: Matka dvou dětí se udusila na soutěži jedlíků

Nevinná zábava v rugby klubu ve Walesu se vymkla kontrole. Natalia Bussová si během souteže v pojídání do pusy narvala sedm marshmallow bonbonů. Vzápětí se začala dusit. Oblíbená sladkost jí totiž kompletně ucpala dýchací cesty. Ženu už se nepodařilo oživit a na místě zemřela. Nechala po sobě dvě malé děti a manžela.

Dobročinnou akci rugby club pořádal za účelem vybrání peněz, které by zafinancovaly místní tým. Jedním z jeho hráčů je i starší syn Natalie. Aby syna podpořila, rozhodla se proto účastnit soutěže v pojídání bonbonů.

Lidé si komunitní zábavu skvěle užívali. Soutěžící si postupně do pusy rvali další a další marshmallow a nic nenasvědčovalo tomu, že by se atmosféra mohla tak drasticky proměnit. Jakmile DJ vyzval soutěžící, aby si do pusy daly v řadě už sedmý marshmallow, Natalia si podepsala rozsudek smrti.

Osudným se jí stal nekontrolovatelný smích, při kterém se začala dusit. Úsměv na rtech jí tedy dlouho nevydržel, sklátila se k zemi a nemohla dýchat.

„V jednu chvíli se všichni navzájem bavili a pokřikovali, a druhou Natalie ležela na zemi. Bylo to příšerné,“ popisuje hrůzný incident očitá svědkyně v článku pro The Sun.

Zachranáři ihned poskytli ženě první pomoc. Za použití defibrilátoru se snažili zprůchodnit její dýchací cesty, které byly úplně ucpané a tudíž neprůchodné. Bylo už pozdě a masivní ztráta kyslíku zapříčinila ženinu smrt.

V návaznosti na tragickou událost zveřejnil rugby klub na svých facebookových stránkách oficiální vyjádření a projevil pozůstalým soustrast. Mnoho lidí posílalo rodině i klubu vzkazy a kondolence.

„Náš klub projevuje upřímnou soustrast celé rodině, blízkým přátelům a všem těm, které to ošklivě ovlivnilo – myslíme na vás.“

Naopak finanční společnost, ve které Natalia spolu se svým manželem pracovala se k události vyjadřovat odmítla. Momentálně policie čeká na výsledky šetření.