Malá Alexandra (†7) se udusila balónkem: Zemřela na vlastní narozeniny!

Velké latexové héliem naplněné balónky předčasně ukončily život malé oslavenkyně. Matku by prý ani ve snu nenapadlo, že by nevinný dárek mohl její dceru zabít. Channa Kelly teď na sociálních sítích varuje ostatní rodiče před používáním podobných výrobků.

Malá Alexandra Hope Kelly nedávno oslavila své sedmé narozeniny. Po narozeninové oslavě jí doma kromě dárku zbylo i hodně heliových balónku. Děvčátko bavilo balónky postupně praskat, a tak poprosilo svou matku, jestli by nemohlo prasknout ten největší, číslovku 7. Matka jí to bez větších rozpaků povolila a mezitím odešla do vedlejší místnosti, kde na nějakou dobu usnula. Jakmile se probudila, nemohla uvěřit vlastním očím. Na zemi leželo bezvládné tělíčko její dcery.

Krvavá narozeninová oslava: Anna (27) po ní ubodala manžela Adama (†32)!

Chana si nejdříve myslela, že její dcera jen spí. Vzápětí si ale s hrůzou uvědomila, že cdceři prasklý balónek přilnul k obličeji. Matka jí hned latex z hlavy odstranila, ale dívčino tělo už bylo bezvládné. Záchranáři přes četné pokusy už dítě zachránit nedokázali. Doposud není jasné, co bylo přesnou příčinou smrti. Ve hře je, jak otrava héliem, tak udušení latexem.

Gigi Hadid slaví 25. narozeniny: Její nejžhavější snímky vám nedají spát!

Chana ostatním rodičům vzkázala, aby si dávali větší pozor i na tak zdánlivě neškodné věci, jako jsou balónky.

„V něděli, 1. října se celý muj svět zhroutil jenom proto, že jsem si nebyla vědoma rizik spojených s títmo typem balónků… Doufám a modlím se, že sdílením mého příběhu se podaří předejít dalším dětským úmrtím. Nikomu bych nepřála, aby si procházel touto bolestí a utrpením, které sebou ztráta dítěte přináší,“ popisuje zkušenost na svém facebookovém profilu.