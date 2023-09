Rozřezaného muže rozházel neznámý pachatel po Benešovsku a v Praze: 19 let stará vražda bude brzy promlčená.

Poslední šance před tím, než případ skončí v archivu. Středočeští kriminalisté se snaží před promlčecí lhůtou přijít na kloub vraždě, která se stala před 19 lety. Tehdy neznámý pachatel rozřezal dodnes neznámého muže, jehož ostatky zabalil do pytlů a poházel na několika místech. Kriminalisté se snažili vraždu objasnit, ale marně. Jen rok a čtyři měsíce před promlčením zveřejnili fotografie podoby oběti, mohlo by se jednat o muže z postsovětských zemí.

Jak, kde a hlavně proč k vraždě došlo, se pravděpodobně nikdo nikdy nedozví. Byl 13. prosinec 2004 a v Radošovicích u Bystřice na Benešovsku se našel trup s horními končetinami a jednou dolní. Ostatky byly v černím pytli a velké kostkované tašce v příkopu u silnice I/3. Kriminalisté už zřejmě tehdy věděli, že tohle nebude lehký případ.

„Na hrudníku měl neznámý muž vytetovanou krevní skupinu B (III) Rh, což bylo typické značení krevní skupiny v postsovětských republikách,“ popisuje ojedinělý případ starý 19 let mluvčí středočeských policistů Barbora Schneeweissová. Kromě toho měl na těle rozřezaný muž několik jizev, včetně té po operaci slepého střeva, nebo 24 centimetrů velký šrám na stehně. „U těla byly nalezeny léky psané azbukou, ty v té době v naší republice nebyly běžné,“ dodává policistka.

Další nálezy

Kriminalisté neměli celé tělo, bylo tak pouze otázkou času, kdy se objeví další ostatky. A ty se podařilo najít o čtyři dny později u Mirošovic v lese. A opět u silnice I/3. V černé sportovní tašce byla pouze levá dolní končetina a s ní i denní tisk psaný azbukou.

Stále ale chyběla hlava. Ta se našla až 17. března 2005 v Praze u kolejí v ulici Pod Krejcárkem. „Kriminalistům se bohužel případ nepodařilo do dnešního dne objasnit. Nepodařilo se zjistit osobu pachatele ani totožnost mrtvého muže, a to i přesto, že bylo v minulosti jeho DNA odesláno ke srovnání na Ukrajinu i do Ruska,“ popisuje Schneeweissová.

Poslední šance na objasnění

Promlčecí lhůta pro mimořádně brutální případ vraždy končí v prosinci příštího roku. To od vraždy uplyne 20 let. „Kriminalistickému ústavu se podařilo podle vypreparované lebky vyhotovit několik podobizen metodou kraniofaciální rekonstrukce. Ačkoli je případ již tolik let neobjasněn, je možné, že díky rekonstrukci obličeje by někdo mohl zemřelého muže ztotožnit,“ dodává mluvčí.

Policisté zřejmě stále doufají, že se vraždu podaří na poslední chvíli objasnit. „Pokud muže na vyhotovených rekonstrukčních fotografiích poznáváte nebo máte jakékoliv informace, které by pomohly s jeho ztotožněním, ozvěte se prosím kriminalistům do Benešova, kteří případ neztotožněného muže šetří na tel. číslo 974 871 531 nebo 974 871 357,“ dodávají policisté.