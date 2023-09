Děti se zranily na pouti v Písku: Děvčata musela „blbnout“ a uhodit se, tvrdí provozovatel

Na pouti v Písku se zranilo několik dětí. Policisté na sociální síti uvedli, že děti vypadly z vozíčku horské dráhy, pravděpodobně kvůli výpadku proudu. Provozovatel se ale brání, že nikdo nevypadl a děti podle něj prý „blbly“. Zranění by neměla být nijak vážná.

Případ zranění čtyř dětí na pouti v Písku vyšetřují tamní kriminalisté. K incidentu mělo podle informací Blesku dojít na tamním výstavišti. „Pravděpodobně po nečekaném výpadku proudu, při zastavení malé horské dráhy, děti vypadly z vozíku," napsali policisté na sociální síti X.

Přiložili k tomu i dvě fotografie, na kterých je vidět malá atrakce s vozíčky. Podle policistů by zranění dětí neměla být nijak vážná. Prima uvedla, že dvě dívky pomohla před příjezdem záchranářů ošetřit majitelka provozovatele. Ta sdělila, že jedno z dětí se kouslo do jazyka. Dvě děti byly převezeny do nemocnice.

„Naštěstí jsou hlášena jen zranění lehčího charakteru," uvedli policisté. „Záchranáři na místě ošetřili dvě lehce zraněné nezletilé osoby, které následně převezli do písecké nemocnice," popsala mluvčí jihočeských záchranářů Zuzana Fajtlová.

Provozovatel atrakce se ale brání. „Podle mě ta děvčata musela blbnout, a uhodila se o část vozíku. Tady se nic neutrhlo,“ řekl v sobotu pro CNN Prima News a doplnil, že z atrakce nikdo nevypadl.