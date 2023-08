Krádež za bílého dne: Zloděj počkal, až žena odejde a vykradl jí auto

Žena si do auta na parkovišti v České Lípě pohodlně skládala nakoupený nákup. Netušila však, že pár metrů od ní čeká zloděj až odejde. Pak využil chvilku na to, aby nezamčené auto vykradl. Natočila ho kamera, policie drzého zloděje v černožluté mikině hledá.

Drzost některých zlodějů nezná mezí, popisují případ z 28. června českolipští strážníci. Žena přijela k obchodu, zaparkovala na parkovišti a odešla nakoupit. Když se vracela zpět k autu, vyhlédl si ji zatím neznámý zloděj.

Celou dobu nenápadně sledoval, jak žena do auta skládá nákup a čeká, až odejde vrátit košík zpět do stojanu. Auto nezamyká, čehož zloděj okamžitě využívá. „Pozná někdo muže, který si trpělivě počkal na příležitost a vzal, co mu nepatří,“ popisují strážníci.

Muž byl v té době oblečený do černožluté mikiny a měl černé vlasy. Na parkovišti ho dokonce při činu natočila i kamera. Nevadilo mu ani, že se kolem něj v tu chvíli pohybuje spousta lidí.