Policisté zachraňovali koně z hořícího statku: Požár napáchal škody za miliony

Policista Karel se svou kolegyní Monikou spěchali k požáru statku v Řehenicích – Barochově. Z hořících stájí vyvedli čtyři koně a zachránili jednoho psa. Ani jeden na nic nečekali a začali rozrušenému majiteli pomáhat. Karel Valouch ještě na poslední chvíli nasedl do traktoru, který rychle přeparkoval. I přesto požár napáchal škody za více jak 4,5 milionu korun.

K požáru statku v Řehenicích – Barochově vyjížděla policejní hlídka z Kamenice 22. srpna v podvečer. Monika Vejmelková s kolegou Karlem Valouchem spěchali, měli totiž nahlášeno, že je uvnitř ustájeno více jak třicet koní a zavalený člověk. To se naštěstí nepotvrdilo.

Nikoho zavaleného nenašli, uvnitř byl jen rozrušený majitel, který se snažil zachránit koně z hořící budovy. „Oba policisté na nic nečekali a okamžitě začali pomáhat. Z hořící budovy vyvedli psa a 4 koně,“ popsala mluvčí policistů Barbora Schneeweissová. Policistka Monika pak koně ještě dokázala nahnat do ohrady. „Nebyl to ale lehký úkol. Koně byli v šoku a splašení, prorazili ohradu a pobíhali po okolí. Podařilo se naštěstí zachránit všechny ustájené koně,“ dodala mluvčí.

Karel Valouch mezitím pomáhal majiteli s odstraněním techniky, sám přitom nasedl do traktoru, který rychle přeparkoval. „Oba policisté následně zkontrolovali celý objekt, zavřeli dveře v oblasti stájí, aby zabránili dalšímu šíření ohně do bytových jednotek v přední části. To vše stihli policisté před příjezdem hasičů, kterým následně informace předali,“ popsala policistka.

Vyšetřovatelé později přišli na to, proč začalo hořet. Majitel do objektu navážel balíky, zadní části vysokozdvižného vozíku ale narazil do balíku a došlo k zahoření. Muž se snažil požár marně uhasit svépomocí. Celková škoda je asi 4,5 milionu korun.