Tragédie v zábavním parku: Mladík (†17) zemřel po pádu z adrenalinové atrakce!

Záchranné složky vyjížděly v noci na neděli 6. srpna do zábavního parku Luna Park. Sedmnáctiletý mladík spolu s devatenáctiletou dívkou se rozhodli zažít pořádný adrenalin. Padali rychlostí až 112 km/h. Nicméně ve chvíli, kdy se řítili střemhlav dolů, atrakce se měla vychýlit ze své osy a dvojice narazila do jednoho z pylonů.

Mladík nehodu nepřežil

„Adolescent ve věku 17 let zemřel na následky zranění a mladá žena ve věku 19 let byla převezena do nemocnice v Montpellier,“ uvedl místní prokurátor Raphael Balland pro britský deník The Sun s tím, že prvotní zjištění naznačují, že příčinou nehody byly silné poryvy větru. Vyšetřování incidentu nicméně pokračuje. Policisté vyslýchají svědky a zároveň zjišťují, zdali atrakce prošla bezpečnostní kontrolou či nehodu mohla způsobit technická závada.

K havárii již došlo

„Kolem druhé hodiny, kdy se park uzavřel, jsem viděl, jak přijeli hasiči a policie,“ řekl místní zaměstnanec Thomas pro televizi RTL s tím, že u atrakce se shromáždilo hodně lidí, kteří netušili, co se stalo. „Nehoda už se tu stala, uvolnilo se lano,“ zavzpomínal Yann, který do Cap d'Agde jezdí s rodinou každý rok. „Možná bychom měli zakázat některé atrakce, když fouká,“ dodal otec od rodiny.

Majitelé chtějí zaplatit pohřeb

Pro výše zmíněnou televizi promluvil David, příbuzný majitelů zábavního parku. „Je to neštěstí, ani nenacházím slov,“ uvedl s tím, že jsou majitelé parku připraveni zaplatit pohřeb zesnulému chlapci. „Jmenoval se Sami. Byl to milý, mladý muž. Byl milující, velmi uctivý, plný života,“ dodal. Nehoda se v Luna Parku stala v roce 2019 a to na stejné atrakci. Tehdy z atrakce vypadl muž a utrpěl zranění hlavy.