Moderátor Primy Brousil o těžkém dětství: Násilí, nemocný bratr a smrt blízkých!

Moderátor a zároveň předseda neziskové organizace Wine For Help Jaroslav Brousil promluvil velice otevřeně o těžkém dětství, které poznamenala vážná nemoc jeho mladšího bratra, domácí násilí, šikana i problémy s alkoholem u obou rodičů. S těžkým osudem se statečně popral a rozhodl se svůj příběh sdílet, aby motivoval další a aby jiní v podobné situaci věděli, že v tom nejsou sami.

Organizaci Wine For Help založil moderátor Jaroslav Brousil a věnuje se sourozencům vážně nemocných dětí, na které se často trochu zapomíná. Zaměřujeme se na rodiny s dětmi, které zasáhlo smrtelné metabolické onemocnění. V mnoha z nich mohou mít sourozenci nemocných dětí sklony k vážným psychickým poruchám.

Wine For Help nyní spustila nový podcast s názvem Vypovězení a v prvním dílu promluvil právě Jaroslav Brousil. Toho můžete znát jako moderátora zpravodajské stanice CNN Prima News. Brousil si prošel velice těžkým dětstvím a své zkušenosti otevřeně popsal. Jeho bratr Jan trpěl závažným onemocněním s názvem mukopolysacharidóza, kterému v šestnácti letech podlehl.

Koukali na nás skrz prsty

Moderátor se svěřil, že v době, kdy zjistil, že jeho bratr zemře, mu bylo asi devět let a jako dítě to nejprve vůbec nechápal. Postupně si ale vše začal uvědomovat. „Člověk se pak probouzí a říká si: ‚Stane se to dnes? Dnes ten brácha umře, nebo ještě ne?‘,“ popsal. O bratra se musel starat. Rodiče měli hospodu, v níž pracovali a péče o nemocného chlapce tak často zůstávala na Jaroslavovi. V pozdějším věku byl Jan navíc už příliš těžký, než aby ho matka uzvedla a otec v tomto směru v rodině nefungoval. „Když jsem chtěl jít s kamarádem ven, musel jsem jít s Honzou, musel jsem ho ustrojit, dát ho na kočár a zároveň myslet na to, že večer ho budu muset nakrmit a uspat,“ popsal.

Máma ležela v kaluži krve

Dodal, že celou střední školu navíc tajil, že má takto nemocného bratra, protože na základce byl kvůli tomu terčem šikany. Musel se pak vymlouvat, proč s kamarády nikam nemůže jít. Zároveň Brousil dodal, že si myslí, že v současné době už je také situace jiná, než byla v jeho dětství. „Byli jsme sociálně slabší rodina, někdy jsme neměli na zaplacení inkasa a byli jsme bez elektřiny, a na té vesnici to lidi vnímají a koukají na vás, jakože jste špína té vesnice.“

Krom šikany moderátor zažil také domácí násilí. Oba jeho rodiče měli problém s alkoholem a otec když pil, choval se agresivně. Nejvíce to odnesla máma, ale bil i oba své syny. „Myslím, že mamka nesnášela tátu a tátovi byla máma jedno, stejně jako jsme mu byli jedno my,“ uvedl moderátor. „Stačilo přijít s trochu horší známkou a schytal jsem to.“

Od otce prý nikdy necítil, že by měl kohokoli z nich rád, možná s ním zažil i dobré momenty, ale hrůzné zkušenosti vše zastínily. „Na spoustu momentů bych nejradši zapomněl. Vybavuji si, že jsem koukal klíčovou dírkou a viděl jsem, že máma leží na zemi a pod ní je kaluž krve,“ svěřil se se strašnou vzpomínkou a doplnil, že jako dítě přemýšlel nad tím, zda je vůbec máma ještě živá.

Brousil v podcastu popsal také jak jeho bratr zemřel. Po jeho smrti odešel trvale z domova. „Nechtěl jsem tam být bez něj, protože mi ho tam všechno připomínalo,“ vysvětlil s tím, že ho matka prosila, aby se vrátil, ale on doma nedokázal být.