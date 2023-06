Boj o čas! Kyslík v ponorce, která zmizela u Titaniku, dochází! Miliardář dal za lístek 5 milionů

Pobřežní hlídka z amerického města Boston pátrá po pohřešované turistické ponorce, která plula k vraku parníku Titanic. Ponorku vlastní firma OceanGate Expeditions, jež potvrdila, že na její palubě jsou lidé. Podle listu The Guardian jich je pět. Ponorkou cestoval známý britský miliardář a cestovatel Hamish Harding (58). V době zmizení zbývalo posádce kyslíku na maximálně 96 hodin.

Vrak Titaniku leží na dně Atlantského oceánu asi 600 kilometrů od břehů kanadské provincie Nový Foundland kolem 3800 metrů pod hladinou. Cesta ponorkou k vraku Titaniku je turistickou atrakcí, která podle britského bulvárního deníku Daily Mirror vyjde skupinu na 250 000 dolarů (asi 5,4 milionu korun) a trvá deset dní.

Expedici s turisty a vědci organizuje soukromá společnost OceanGate Expeditions, jež v uplynulých dnech na síti Twitter psala o aktuálních misích. Firma potvrdila krátce před 18:00 SELČ, že jde o její plavido, nesdělila však, kolik lidí je na jeho palubě. BBC uvádí, že dotyčná ponorka pojme pět lidí, z toho tři platící cestující, jednoho kapitána a jednoho odborníka.

Jedním z pěti lidí na palubě je britský miliardář, cestovatel a držitel několika rekordů Hamish Harding. Deníku The Sun to potvrdil jeho nevlastní syn. Harding před cestou o expedici informoval své sledující na sociálních sítích. Harding se na výlet těšil. „Otevřelo se příznivé okno a zítra se pokusím o ponor,“ psal již dříve nadšený v souvislosti s počasím. Za sebou už má cestu do nejhlubšího místa na planetě, Mariánského příkopu.

"V týmu na ponorce je několik legendárních průzkumníků, z nichž někteří mají za sebou více než 30 ponorů k RMS Titanic od 80. let minulého století, včetně PH Nargeoleta," dodal dříve na sociálních sítích Harding.

Ponorka vyplula v sobotu z kanadské obce St John's, k vraku Titaniku doplula v neděli ráno. Na palubě jsou zásoby kyslíku na 96 hodin, uvedla BBC. „Snažíme se všemi způsoby pracovat na tom, abychom posádku dostali zpět do bezpečí. Veškeré naše úsilí teď věnujeme pasažérům ponorky a jejich rodinám,“ sdělila BBC firma OceanGate Expeditions.

Situace je o to vážnější, že pobřežní hlídka nemá k dispozici techniku potřebnou k záchraně ponorky ze dna. „Nemáme zařízení, které by umožnilo průzkum dna, lokalizace bude obtížná,“ uvedla společnost OceanGate.

Námořní experti tvrdí, že trosky jsou v takové pozici, že půjde o „obtížnou“ záchrannou misi. „Je to velmi znepokojující. Ponorka se mohla zaklesnout do trosek Titaniku, zatím nevíme,“ uvedli podle britského deníku Daily Mail.

Britský kontradmirál ve výslužbě Chris Parry varoval, že pátrání po turistické ponorce bude velmi obtížné. "Mořské dno je zvlněné. Samotný Titanic leží v příkopu. Kolem je spousta trosek," popsal Parry podmínky stanici Sky News.

Legendární britský parník Titanic, tehdy největší loď své doby, se potopil následkem srážky s ledovcem při plavbě z britského Southamptonu do amerického New Yorku v roce 1912. Na palubě bylo tehdy přes 2200 pasažérů, o život jich při neštěstí přišlo přes 1500. Vrak Titaniku objevila americko-francouzská expedice v roce 1985.