Neviděli jste Nelu (15) a Laru (13)? Odešly z domu a nedorazily do školy!

Policie pátrá po dvou nezletilých dívkách z Hradce Králové. Děvčata ve věku 13 a 15 let nedorazila v pondělí do školy a odjela vlakem zřejmě do Ostravy, informovali policisté na webu. Krajská policejní mluvčí Iva Kormošová ČTK řekla, že v režimu Dítě v ohrožení pátrá policie pouze po mladší z dívek. Důvodem je její věk, ve kterém je větší pravděpodobnost, že by mohla být ohrožena.