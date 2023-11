Nejhorší bestie, ze kterých se vyklubali vraždící rodiče: Ubodání, utopení i udušení nevinných dětí!

Honzík Rokos. Jeden z mnoha nepochopitelných případů vražd spáchaných rodiči na vlastních dětech. Hlavní roli sehrála matka Antonie Stašková. Ta se nedokázala smířit s tím, že po rozhodnutí soudu musí syna odevzdat do výhradní péče jeho otci, jejímu bývalému manželovi.

Tatínek Roman odvážel Honzíka za jeho matkou 25. května 2007, tehdy zřejmě netušil, že je to naposledy, co svého syna vidí naposledy živého. A také se obával, aby s ním neutekla do zahraničí. Stašková si v dětství prošla peklem ze strany otce a žila v dětských domovech. Předtím měla tři děti s jinými partnery – dvě zemřely, jedno jí bylo odebráno. Nikdo ale úmrtí dětí nevyšetřoval.

Svého pětiletého syna Honzíka i přes obavy otce unesla a rozhodla se, že ho Romanovi už nevrátí. Už tehdy se jí v hlavě pravděpodobně rodil plán otřesné vraždy. Její nový přítel, Pavel Grep, byl na Staškové závislý a udělal prakticky cokoliv, co mu řekla. Policejní pátrání začalo v srpnu, dvojici s malým chlapcem se ale dařilo několik měsíců unikat. Až do 28. prosince. Tehdy jejich auto objevila hlídka strážníků u Českých Zlatníků nedaleko Mostu.

V autě našli hledanou dvojici a na zadním sedadle mrtvého Honzíka. Ústecká kriminálka se pustila do práce a zjišťovala motivy brutální a předem připravené vraždy. Grepl před dopadením vykopal dva hroby – pro chlapce a jeho matku. K činu se ale nejdřív ani jeden z nich neodhodlal, to až o pár dní později.

Honzíkovi nad nově vykopanými hroby Stašková vpíchla do žil vzduchovou bublinu, po chvíli ho dvakrát bodla do hrudníku kuchyňským nožem. Dítě ale nezemřelo, zřejmě jen ohromně trpělo. Na scénu přišel Grepl, který chlapce udusil. Následně ho položil do hrobu a zaházel hlínou. Po dvou týdnech se ale na místo vraždy vrátili a tělíčko z hrobu vykopali ven. Po pár dnech je objevila policie.

Antonie Stašková dostala za vraždu trest 24 let vězení, Grepl 12 let vězení. Podle soudní znalkyně jednala matka se svým synem nebo jako s bytostí, ale spíše jako s předmětem, který využívala proti svému bývalému muži.