Nejhorší monstra v historii kriminalistiky: Stovky mrtvých dětí a odporný satanismus!

Luis Alfred Garavito je jedním z nejhorších sériových vrahů všech dob. | Profimedia

stát: Kolumbie

vražedné období: 1992–1999

počet obětí: 138 (sám tvrdí 172, možných je až 300)

trest: 1853 let

Luisovi Alfredovi Garavitovi (66) nikdo v Kolumbii už zřejmě neřekne jinak než Bestie nebo Monstrum. Pocházel z početné rodiny, která na veřejnosti působila jako ukázková, měla však svá temná zákoutí. Garavito byl jako nejstarší dítě slovně napadán, bit a později znásilňován sousedy.

V průběhu dospívání svou zlobu z krutého dětství přenášel nejprve na zvířata, pak na vlastní sourozence a nakonec i na nevinné děti, kterým ubližoval a znásilňoval je. Opravdové hrůzy začaly v roce 1992, kdy zřejmě spáchal první vraždu.

Luis Alfred Garavito je jedním z nejhorších sériových vrahů všech dob. | Profimedia

Během sedmi let opakoval maniak vždy téměř stejný scénář. Našel si dítě z ulice či špatných poměrů a zlákal ho na drobný přivýdělek. Pak ratolest brutálně sexuálně zneužil a následně oběti odřízl genitálie. Zatímco děti umíraly v bolestech a ztrácely litry krve, on dosahoval stavu největší sexuální blaženosti.

Policie zrůdu zadržela v roce 1999. Kolumbijské soudy Garavita odsoudily k 1853 letům za mřížemi za to, že v průběhu sedmi let prokazatelně zabil 138 dětí. Podle odsouzence jich ale mohl být téměř dvojnásobek. Podle kolumbijských zákonů může vrah zůstat ve věznici maximálně 40 let. V roce 2023 si tak Garavito může zažádat o předčasné propuštění.