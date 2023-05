Smutný konec chlapce, kterého otčím poléval vařící vodou: Kamílek (†8) zemřel!

V nemocnici v Katovicích zemřel kvůli multiorgánovému selhání osmiletý chlapec z Čenstochové, kterého údajně týral otčím, a matka se to snažila utajit, informují polská média. Případ v uplynulých týdnech vzbudil v Polsku velkou pozornost i kvůli tomu, že malému Kamilovi nepomohli jiní dospělí, kteří s ním žili, ani úřady nebo škola.

Kamilův otčím je podezřelý, že chlapce bil, pálil ho cigaretami a koncem března ho polil vroucí vodou a strčil na rozpálenou plotnu kamen. Jeho matka, její sestra i další muž věděli, v jakém stavu chlapec je, ale nic s tím nedělali. Do péče záchranářů se chlapec dostal teprve po několika dnech, když ho navštívil jeho biologický otec, který ovšem vůči Kamilovi už několik let nemá rodičovská práva.

Popáleniny na 25 % těla

Podle lékařů měl hoch popáleniny na 25 procentech těla. Jeho stav zkomplikovalo to, že rány byly už několik dnů staré. Kamilova matka svému někdejšímu partnerovi tvrdila, že se hoch opařil, když si hrál, a později uvedla, že ho zbil starší bratr. Chlapec měl zlomeniny kostí v obou pažích a v noze, byl podvyživený a zanedbaný. Po celou dobu pobytu v nemocnici ho lékaři udržovali v umělém spánku. Podstoupil několik chirurgických zákroků, minulý týden se jeho stav ale výrazně zhoršil. Přestaly mu fungovat plíce a byl napojen na mimotělní oběh.

Policie Kamilova otčíma i matku zatkla. Muže prokuratura původně obvinila z pokusu o vraždu chlapce, podle portálu Gazeta Wyborcza obvinění po chlapcově smrti zřejmě překvalifikuje. Matka čelí obvinění z toho, že chlapce vystavila bezprostřednímu ohrožení života a zdraví a že mu neposkytla pomoc. Obviněna byla i Kamilova teta a její druh.

Otčím už byl trestaný

Otčím byl v minulosti už několikrát trestaný. Rodina podle listu Gazeta Wyborcza žila ve stísněném obydlí, kde se přebývalo celkem 17 lidí. Přežívali díky sociálním dávkám a příspěvkům na děti.

Kamilově rodině úřady v roce 2021 přidělily sociálního pracovníka. Úřad pro sociálně-právní ochranu dětí navrhoval, aby děti byly umístěny do náhradní péče. Soud to ale zamítl kromě jiného kvůli tomu, že úřady v rodině nemusely dříve intervenovat a protože mu sociální pracovníci neposkytli informace ohledně toho, že by se v rodině dělo násilí.

To, že chlapce doma týrají, neodhalili ani ve škole. Několik týdnů předtím, než skončil na jednotce intenzivní péče v katovické nemocnici, přišel Kamil na vyučování se zlomenou rukou a prasklým rtem. Vychovatelka matce nařídila, aby odvedla chlapce k lékaři. Další den přišel s rukou v sádře a matka zranění vysvětlila tak, že zakopl o práh a upadl. Ředitelství školy v Čenstochové, kam chlapec chodil, se brání, že Kamilovo chování nevzbuzovalo podezření na týrání. Chlapec prý byl usměvavý a na vyučování se mu líbilo.