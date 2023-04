Brutální pokus o vraždu v Aši: Muže chtěla dvojice umlátit baseballovou pálkou!

Krajští kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu dva muže, kteří málem k smrti pěstmi a baseballovou pálkou umlátili jiného člověka. Ten se dobýval do kasina, kde měl s dvojicí slovní konflikt. Napadený muž po surovém útoku zůstal nehybně ležet na zemi, letecky byl transportován s vážným zraněním do nemocnice.

K činu došlo minulé úterý kolem půlnoci v jednom z kasin v karlovarském městě Aš. Do budovy se chtěl stůj co stůj dostat 30letý muž, který měl předtím s provozovatelem (32) a jeho známým (36) slovní konflikt. Když se pomocí násilí dostal dovnitř, strhla se rvačka.

32letý provozovatel ho následně okamžitě napadl několika kopy do těla, načež oběť spadla na zem. Pak přišel další útok, tentokrát pěstmi. Dvojice si pak vzala „na pomoc“ baseballovou pásku, kterou poškozeného znovu napadli. Ten zůstal po jejich brutálním útoku ležet nehybně na zemi.

„Většinu těchto úderů měl směřovat do horní části těla a jednat tak měl s úmyslem třicetiletého muže usmrtit. Svého jednání měl zanechat až v době, kdy třicetiletý muž ležel na zemi a nehýbal se,“ popsal policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Záchrannou službu přivolal jeden z útočníků. Vážně zraněného muže v červené mikině pak přepravil do nemocnice vrtulník.

Případ si po útoku vzali na starosti krajští kriminalisté, kteří dvojici brzy dopadli. „Policejní vrchní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněných do vazby, který jej u šestatřicetiletého muže akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl tedy šestatřicetiletý muž vzat do vazby. Vyšetřování třiadvacetiletého muže probíhá na svobodě,“ doplnil Kopřiva s tím, že byla dvojice obviněna z pokusu vraždy. Za to jim hrozí až 18 let vězení.