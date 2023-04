Lupič přepadl poštu v Bedihošti: Zaměstnankyni chytil pod krkem?

Muž podle nových informací policie vstoupil do budovy úřadu ve čtvrtek po poledni, na chodbě se setkal s pracovnicí, která šla zamknout vstupní dveře. „Chytil ji kolem krku a násilím odvlekl za skleněnou přepážku. Dal jí do ruky igelitovou tašku a přikázal, aby mu do ní dala veškerou finanční hotovost. Pracovnice v obavě o život poslechla a udělala, co jí pachatel řekl. Před odchodem jí nařídil, aby si lehla na zem a stahovací páskou jí svázal ruce a nohy,“ uvedla policejní mluvčí.

Pachatel poté vzal klíče od budovy, uzamknul hlavní vchodové dveře a místo opustil. Poškozené, kterou násilník neohrožoval žádnou zbraní, se krátce nato podařilo telefonem přivolat pomoc. Policie ve čtvrtek uvedla, že si z místa činu odnesl lupič několik tisíc korun.

Kriminalisté na objasnění případu pracují a po pachateli násilného trestného činu pátrají. Pachatel měl podle nich na sobě tmavou mikinu s kapucí, přes ni světlou bundu, světlemodré rifle, světlé sportovní boty a světlou kšiltovku značky Adidas. Podle vzhledu mu bylo kolem 40 let a byl vyšší a štíhlejší postavy. Policie ocení jakékoliv informace k pachateli, svědci je mohou oznámit na linku 158.