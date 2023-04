Lev

Buďte pozitivně naladění a vyhýbejte se zbrklosti. Pokud byste se dostali do kolotoče restů, bude opravdu zle. Pokud se vám nepodaří dokončit většinu nedodělávek dnes, zítra to již nestihnete. Dávejte si na to pozor, koledujete si od pořádný malér.