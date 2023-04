Chabařovičtí strážníci mají za sebou kuriózní případ: Dvě hodiny chytali klokana

Strážníci z Chabařovic mají za sebou dvouhodinové nahánění klokana! Ten před nimi neustále uskakoval přes pole nebo silnici. Nakonec se jim ve vytrvalostním souboji podařilo vyhrát. Zvíře polapili do odchytové sítě.

Ve středu se na hlídku strážníků městské policie z Chabařovic u Ústí nad Labem obrátil majitel farmy, který je poprosil o pomoc. Utekl mu klokan a on si nevěděl rady. „Klokana se nedařilo odchytit, jelikož byl vyplašený – a co si budeme povídat – taky je to lepší běžec. Po dvou hodinách, kdy skákal po loukách, se následně pak usadil v lesíku,“ popsali strážníci.

Nakonec si klokan dal říct a strážníci ho společnými silami chytli do sítě. „Pro naši hlídku to byl nevšední zážitek se šťastným koncem,“ zakončili strážci zákona.