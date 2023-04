Vladislav Hanuš z Náchodska plánoval vraždu celé rodiny i s dítětem: Odsedí si 11 let!

Vladislav Hanuš si odpyká 11 let vězení za to, že na Náchodsku plánoval vyvraždění tříčlenné rodiny včetně nezletilého dítěte. Trest mu v úterý pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl mužovo odvolání. Hanuš se k přípravě trojnásobné vraždy přiznal, nesouhlasil však s výší trestu. Motivem činu byl spor o majetek. Muž, jehož rodina měla přijít o život, pomáhal podle dřívějších informací médií vyklízet nemovitost, o kterou Hanuš předtím přišel.

„To, že byl obžalovaný opakovaně odsouzen a že trestný čin spáchal v době podmíněného odsouzení, se na výši trestu musí nutně projevit,“ vysvětlil předseda odvolacího senátu Michal Hodoušek, proč nepokládá jedenáctiletý trest za příliš přísný. Připomněl, že Hanušův čin spadal pod sazbu 15 až 20 let vězení, přičemž soudy uložily mírnější potrestání s ohledem na mužovo přiznání. Kromě přípravy vraždy ho uznaly vinným i z nedovoleného ozbrojování.

Devětapadesátiletý Hanuš nabídl v listopadu 2021 svému nájemníkovi finanční odměnu a odpuštění nájemného výměnou za to, že usmrtí tříčlennou rodinu. Na dalších schůzkách mu pak dával pokyny k tomu, co má udělat. Předal mu i zbraně. Chtěl, aby nájemník zapálil před dveřmi domu, který rodina obývala, pneumatiky. Kdyby se někdo snažil z domu uniknout, měl ho zastřelit.

Chtěl nižší trest kvůli nemoci

Proti Hanušovi svědčily nahrávky telefonních hovorů. Muž pak na začátku hlavního líčení před Krajským soudem v Hradci Králové prohlásil svou vinu. Podle obhájce proto, že ve vazbě prozřel, podle státního zástupce proto, že důkazy proti němu byly jednoznačné.

Hanušův obhájce žádal soud o shovívavost. Argumentoval tím, že jeho klient trpí chorobou trávicího traktu, takže uložený trest by pro něj mohl být i trestem doživotním. Soudce Hodoušek ale tato slova zpochybnil, když poukázal na to, že zmíněná choroba nemívá u pacientů fatální následky.

Hanuš má v rejstříku trestů pět jiných záznamů, z toho dva jsou z poslední doby. Opakovaně se dopouštěl nedovoleného ozbrojování. Součástí aktuálního trestu je i to, že jeho zbraně propadly státu.

Hodouškův senát řešil minulý týden jinou kauzu přípravy vraždy, kdy poslal ženu z Karlových Varů na osm let do vězení. Také ona si chtěla k vykonání činu - usmrcení makléřky - najmout dalšího člověka. Krajský soud ji za to původně potrestal jen podmínkou, Hodoušek ale zdůraznil, že za přípravu vraždy nelze v žádném případě uložit jen podmíněný trest, „i kdyby ta dotyčná osoba byla do té doby svatá“.