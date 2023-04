Hvězda stránky pro dospělé strachy bez sebe: Jejího stalkera propustili z vězení!

V naprostý horor se změnil život Abby Furnessové v létě roku 2020, kdy začaly chodit zprávy od Jamieho Spearse. Stalker ale dlouho nezůstal pouze u zpráv, jimiž ji naprosto bombardoval, ale pronásledoval ji takřka na každém kroku. Blonďatou krásku sledoval při nakupování ve městě a chodil za ní i do nočních klubů, kde tancovala.

Hororová dovolená

Téhož léta se Abby vydala na dovolenou na španělský ostrov Ibiza, kde si chtěla užít volno se svými přáteli, nicméně dovolená se změnila v noční můru. Zrovna popíjela s kamarády v jednom z barů, když zahlédla Spearse. Ochomýtal se i kolem jejího bytu v Brightonu. Abby se nakonec rozhodla obrátit na policii a v únoru roku 2021 dostal zákaz přiblížení. Nicméně ani zásah úřadů nepomohl. Poté, co jej dvakrát porušil, v říjnu roku 2022 byl odsouzený na 14 měsíců ve vězení.

Z vězení se ale po několika hodinách dostal a Abby se rozhodla odletět na delší dovolenou do Thajska. „Bylo to úžasné, poprvé po několika letech jsem se cítila naprosto svobodná,“ uvedla Abby pro britský deník The Sun s tím, že poté, co se vrátila domů, opět narazila na Spearse. „Když jsem se vrátila do Brightonu, zveřejnila jsem něco na sociálních sítích a během 45 minut se Jamie ukázal u místa, kde jsem bydlela,“ uvedla.

Monitorovací náramek

Opět kontaktovala policisty, kteří k ní prý každý den jezdili, aby zkontrolovali, že je v pořádku. Spears má monitorovací náramek. „Díky zařízení na jeho kotníku, mohou na mapě zjistit, kde se nachází,“ uvedla s tím, že má rovněž zařízení, které spustí alarm, když se k ní Spears dostane příliš blízko. „Když se spustí alarm, přijedou za mnou, aby mě zkontrolovali. Vážím si toho, protože kdyby se něco stalo, přijedou a pomohou mi,“ uvedla.

„Hledá pravou lásku“

Spears porušil zákaz přiblížení znovu letos v lednu a opět skončil ve vězení. 31. března ho odsoudili na 20 týdnů, nicméně po několika hodinách se dostal na svobodu. Na svou obhajobu tvrdil, že „hledá pravou lásku“. Ačkoli úřady monitorují pohyb Spearse, Abby se bojí vycházet ze svého bytu. „Říkají, že chtějí, abych žila svůj život normálně, a snažím se, ale cítím se, jako bych já byla odsouzena," sdělila. Dokonce ji napadlo, že by se odstěhovala ze Spojeného království.