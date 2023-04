Horor ve slezské Radlini: Marian (76) žil s mumií své matky!

Marian se podle deníku Daily Mail pokoušel mumii krmit a rád s ní koukal na televizi. Obyvatele ze sousedství zjištění doslova šokovalo. Jak ale uvedli, stařík se choval podivně. S lidmi se nebavil, a dokonce mu začali přezdívat „upír“, jelikož jeho jméno neznali a sousedů se stranil.

Švagr bláznivého Poláka zavolal záchranku poté, co se Marian jako smyslu zbavený potuloval před domem. „Vypadal jako šílenec,“ popsal Polák. Záchranářům se pak v domě naskytl hrůzný pohled.

Na gauči ležela mumifikovaná mrtvola. Jak se ukázalo, šlo o Marianovu matku. Záchranářům posléze muž ještě spílal, že se s matkou nestihl rozloučit. Na místo vyjeli i polští policisté. „Policisté vyjeli do Rogozinovy ulice v Radlíně. V části domu patřící staršímu muži byla objevena mumifikovaná mrtvola,“ potvrdila mluvčí policistů Małgorzata Koniarska.

Jak posléze vyšlo najevo díky testům DNA, mumifikovaná žena zemřela v lednu roku 2010. „Muž pravděpodobně vykopal tělo své matky bezprostředně po jejím pohřbu a poté její mumifikované tělo přesunul k sobě domů,“ popsali policisté. Marián bydlí jen tři sta metrů od místního hřbitova.

Jak k otřesnému případu dodal vedoucí okresní prokuratury Marcin Felsztyński, Polák musel k mumifikaci své matky použít nějaké chemikálie. „Jasně patrná byla na místě vůně naftalínu,“ uvedl.

Úřady ženu opět pohřbí. Místní jsou ale stále vyděšeni. „Když jsem to zjistil, týden jsem nespal. Je to tak hrozné, jak je to možné,“ ptal se jeden z usedlíků. Místní potvrdili, že šlo o podivína. „Nikdy nikde nepracoval, chodil kolem popelnic a sbíral vyhozené věci. Vždy v noci odešel z domu, vzal kolo a vydal se do neznáma,“ dodal další ze sousedů.