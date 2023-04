Objasní policejní kalendář vraždu krůček před promlčením? Zabil taxikáře Jana zákazník?

Zastřelil Jana P. (†52) před 17 lety zákazník, kterého vezl z Václavského náměstí na východ Prahy? Tělo postřeleného taxikáře našli v dubnu na Černém Mostě v jeho Octavii. Loupežná vražda se kriminalistům pražské mordparty nepodařila objasnit. Sázejí teď detektivové na kalendáře? Do promlčení navíc zbývají tři roky…

Dnes tam stojí autobusy a čekají na svůj odjezd. Před 17 lety našli na parkovišti u metra „B“ Černý Most zavražděného 52letého taxikáře Jana P. Seděl zhroucený na předních sedačkách své Octavie, jednu nohu na zemi, druhou opřenou o volant. V ruce držel zakrvácený kapesníček.

Tehdy už starší muž se taxikařinou živil teprve rok. Na případného útočníka byl ale připravený – pod volantem měl připravený pepřový sprej, nechyběla ani vysílačka. Nic z toho mu ale nepomohlo, Jana P. našli 15. dubna 2006 mrtvého.

Loupežná vražda

„Končit měl kolem půlnoci. Netušili jsme, že se mu mohlo něco stát, když se už neohlásil. Přestože by taxikář měl poslat kód, že je prázdný, vždy když pasažéra vyloží, i když končí službu, on to bohužel nedělal,“ řekl Blesku před 17 lety šéf taxislužby Jiří Kvasnička.

Vrah taxikáře zastřelil pistolí ráže 7,65 milimetrů. Posledního zákazníka podle kriminalistů nabíral ještě ten den ve 22:19 na Václavském náměstí nedaleko ulice Opletalova. Kam přesně měl zákazník namířeno, se neví, zřejmě ale na východ Prahy.

Motivem vraždy je zřejmě loupež, u řidiče se totiž nenašla peněženka, ve které mohlo být pár tisíc korun.

Před promlčením

Promlčecí lhůta u vraždy je podle českých zákonů 20 let od spáchání činu. K zavraždění taxikáře došlo před 17 lety, policisté tak zřejmě tři roky před promlčením doufají, že by se pachateli dokázali dostat na stopu.

Případ se objevil v druhé sérii policejního kalendáře, kde se objevují kromě pohřešovaných lidí i vraždy a pokusy o ně. Všechny případ jsou nevyřešené, takzvané pomníčky. Kalendáře visí ve všech věznicích napříč republikou, kriminalisté se tak mohou dostat i k informacím z prostředí násilníků.