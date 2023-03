Nejbrutálnější věznice světa: Ruskou K-6 neopustí nikdo živý, v syrském Tadmoru žijí lidé potmě!

Dalším brutálním vězením, kde by nechtěl nikdo skončit, je věznice Evín, která leží v Teheránu. Sedm měsíců strávila ve vězení Marzíja Amírízádeová. , která se o svých zkušenostech rozhodla promluvit pro britský deník The Sun. Ve věznici byla zavřená v roce 2009 kvůli křesťanskému vyznání. Ve vězení dochází k neustálým násilnostem.

„Jednoho dne přišli mužští dozorci prohledat ženské cely a začali je bít. Slyšeli jsme, jak vězenkyně začaly plakat. Byly tak zbité, když jsme je později viděly na nádvoří. Poslali mužské dozorce, aby napadli vězenkyně, což je ve skutečnosti proti právu šaría - všichni byli tak vyděšení,“ uvedla Marzíja.

Navíc uvedla, že dozorkyně je nutily, aby se dívaly na popravu spoluvězeňkyň. Trestankyně jsou prý nuceny i k prostituci. Jedna z vězenkyň se prý vrátila z ošetřovny a plakala. „Zjistily jsme, že revoluční gardy a další vysoce postavení úředníci přišli a použili ji jako sexuální otrokyni,“ uvedla Marzíja. Jednu z jejích spoluvězeňkyň prý dozorci vzali do pokoje pod výslechovou místností. Když ji tam vedli, měla prý zavázané oči. „Vrátila se a bylo vidět, že má strach. Třásla se," uvedla s tím, že následně popsala, co se stalo. „Když vstoupila do místnosti pod sekcí 209, do něčeho narážela. Zjistila, že jsou to těla jiných mrtvých vězňů visící ze stropu."