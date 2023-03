Drama na rybníku ve Švihově: Řidič sypače zachránil šoféra neplavce z utopené fabie

Šofér posypové tatry v noci na čtvrtek rozmetával inertní materiál na namrzlé silnice, když si okolo o půl čtvrté ráno při výjezdu ze Švihova u Miřetic všiml nehody. Ve zpětném zrcátku sypače zahlédl v dálce, jak ze zatáčky sjíždí fabie a míří přímo do rybníku.

Video Drama na rybníku ve Švihově na Chrudimsku: Řidič sypače zachránil šoféra neplavce z utopené fabie. - HZS, Archiv Jiřího Slavíka Video se připravuje ...

Tak neváhej a skoč!

„Couvl jsem, najel tak, abych tam viděl a vytočil jsem linku 158, abych oznámil nehodu. Přitom jsem byl v domnění, že jde o rybník, kde je nějakých půl metru vody, protože auto se drželo nahoře. Jenže když jsem vystoupil z tatry, začalo to kolem něj bublat, a pak se ozval křik o pomoc. Spěchal jsem do vody a než jsem se k vozu dostal, zmizelo celé pod vodou. Byla vidět jen světla,“ začal vyprávět Jiří Slavík, který tak neváhal ani na vteřinu a do ledové vody skočil a plaval k fabii asi 15 metrů oblečený, obutý i s mobilem a doklady.

Nejtěžší plavba života

„Naštěstí se tomu řidiči asi podařilo otevřít dveře nebo okýnko, protože z vody vykoukla jeho hlava. Zeptal jsem se ho, kolik lidí je v autě a on řekl, že je sám, ale neumí plavat. Chytil jsem ho za rameno a táhl na břeh. Šlo to hrozně těžko, ne jak to člověk vidí ve filmu. Cestou se mi párkrát potopil, ale hrabal jsem, jak to šlo, plaval prsa, čubičku a až jsem se na břeh nějak doplácali. Uplaval jsem jen kousek, ale v tu chvíli mi to přišlo jak sto metrů,“ popsal řidič sypače.

Nejsem hrdina

Zachráněného řidiče Jiří Slavík posadil do své tatry, v níž pak zapnul topení, aby se oba ohřáli. „Pak už se o nás postarali hasiči, kteří tam byli za pár minut,“ řekl zachránce, jehož pomoc lidé na sociální síti ocenili jako odvážný hrdinský čin, který by si zasloužil ocenění. „Já to tak určitě nevnímám. Tohle by přece udělal každý,“ reagoval Slavík, který doufá, že po plavbě v ledové vodě nebude marodit. Auto vytáhli potápěči a jeřáb

Zachráněný šofér, který údajně v době nehody měl rozvážet tiskoviny, skončil v péči zdravotníků a řidiči sypače hasiči poskytli náhradní oblečení a tepelný komfort. Fabii, která byla potopená ve dvoumetrové hloubce, vytáhli ze dna rybníka potápěči olomouckých hasičů pomocí lan a jeřábu. „Hasiči v člunu také prováděli průzkum, zda se na hladině rybníka neobjeví ropné skvrny, tedy zda z vozu neunikaly provozní náplně,“ uvedla mluvčí požárníků Pardubického kraje Vendula Horáková.