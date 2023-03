České Švýcarsko sedm měsíců po požáru: Nejznámější soutěska zůstane zavřená! Hrozí pády balvanů i stromů

„Upozorňujeme, že dnes (1. března 2023, pozn. red.) mezi 9:00 a 10:00 hod. dojde k uzavření komunikace mezi Hřenskem a Mezní Loukou, neboť aktuálně hrozí riziko zřícení u 4 skalních objektů v blízkosti zastávky Hřensko,“ informovali ve středu policisté a dodali, že cesta bude zavřená zhruba tři týdny.

Nejrozsáhlejší požár u nás v létě minulého roku zasáhl plochu 1600 hektarů lesa v národním parku České Švýcarsko. Oheň narušil stabilitu některých částí parku. V polovině dubna se přímo nad jedním z hotelů v parku zřítil téměř dvoutunový balvan, který zachytila ocelová síť. „Kdyby tu nebyla, skončil by tento kus pískovce nejspíš až ve sklepení budovy dole pod námi,“ připustil pro Blesk šéf geologů Jakub Šafránek.

Video Hasiči ukázali, jak dopadla Pravčická brána a Sokolí hnízdo! - HZS ČR Video se připravuje ...

Sítě jsou schopné unést zhruba 10 tun, po požáru ale mohou být narušené. „Pokud je zasažena vysokou teplotou a následně prudce zchlazena třeba při hašení, tak se kalí a snižuje se její pevnost a pružnost,“ vysvětlil Šafránek. Do hodiny se podařilo velký pískovec rozdrtit na menší kusy, které pracovníci následně odnesli na místa, kde nebudou ohrožovat okolí.

Problém jsou i ohořelé stromy

Dřeviny, které stojí, jsou mnohdy ohořelé a podle mluvčího správy parku Tomáše Salova budou muset také k zemi. Nebezpečí mohou představovat i stromy, které na první pohled vypadají zdravě, ale mohou mít narušený kořenový systém.

Salov v pondělí ČTK řekl, že i přes těžko dostupný terén a obrovské poškození je zásah v místě nevyhnutelný. Nebezpečí hrozí i kolem říčky Kamenice, kterou lemují skály. Letos se po ní proto lodičky s výletníky plavit nebudou. Do plavební dráhy by mohly napadat stromy.

„Díváme se na jeden velice obtížně řešitelný problém,“ poznamenal Salov. Například lezci podle něj nemohou spoléhat na jištění v podobě poškozených stromů. Přístup do svahů je obtížný už sám o sobě, tudíž se nedá do oblasti dopravit ani těžká technika.

Edmundova soutěska letos neotevře

„Problematika nad Edmundovou soutěskou nemá jednoduché řešení,“ uvedl mluvčí. „Pokud by se to tu ponechalo úplně bez zásahu, tak bych si dovolil tvrdit, že by tu soutěsku nebylo možné otevřít nikdy. Zásah pro otevření soutěsky nejspíš bude nevyhnutelný,“ řekl Salov a doplnil, že svou roli hraje také čas. „Po čase se ukáže, co je opravdu nestabilní a co naopak přežilo,“ podotkl.