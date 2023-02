Vážná nehoda na D1: V dodávce zahynuli dva lidé! Policie hledá svědky

Před Měřínem na Žďársku se v sobotu střetl kamion s dodávkou, která na přívěsu převážela osobní auto. „Nákladní vozidlo začalo po nehodě hořet. V dodávkovém vozidle utrpěli dva lidé vážná zranění, kterým na místě podlehli,“ uvedla Kroutilová.

Pro objasnění příčin nehody by policie potřebovala pomoc řidičů, kteří místem v době havárie nebo před ní projížděli, informovala mluvčí policie Dana Čírtková.

„Policisté by pro objasnění okolností této nehody potřebovali zjistit, co nehodě předcházelo a proč dodávkové vozidlo zůstalo stát v pravém jízdním pruhu,“ uvedla Čírtková. Kromě svědectví by policie uvítala také záznamy z palubních kamer. Policii mohou řidiči kontaktovat na lince 158 nebo na čísle 974 262 751.

Modrá dodávka, ve které cestovali cizinci, zůstala stát v pravém jízdním pruhu. Měla připojený přívěs, který vezl světlešedé osobní auto. Dva z cestujících v dodávce, do které narazilo nákladní auto, zemřeli. Nákladní auto začalo po nárazu hořet. Řidič nákladního auta musel být ošetřen v nemocnici. Do nemocnice přepravili zdravotníci také dalšího cestujícího z dodávky.

Nehoda se podle Čírtkové stala na 129. kilometru, Národní dopravní informační centrum nejprve uvádělo, že místem nehody je 131. kilometr.

Zásah u nehody si nakrátko vyžádal i zastavení provozu ve směru na Prahu, provoz byl odkláněn na exitu 134 Měřín. Při cestě na Brno auta sjížděla z dálnice na exitu 119 Velký Beranov. Nehoda se podle policie stala v 06:19. Provoz byl obnoven kolem 10:30.