Aleksandra (25) si nechala potetovat oči na černo: Po zákroku oslepla

V dubnu roku 2017 se Aleksandra Sadowsková rozhodla svěřit do péče tatéra a nechat si potetovat oční bělmo na černo. Oční bělmo si nechal potetovat polský rapper Popek a jeho vzhled ji zaujal.

„Vždycky jsem chtěla potetované oči, myslela jsem si, že mi to bude slušet,“ uvedla Aleksandra. Tehdy jednadvacetiletá žena proto zabrousila na internet a začala si prohlížet profily jednotlivých tatérů. Nakonec usoudila, že se svěří do péče tatéra Piotra A. ve Varšavě.

Zpackané tetování

Po proceduře ale začala mít problémy. Trpěla ukrutnými bolestmi očí. Ovšem nejdříve si myslela, že bolesti jsou po takovém zákroku nevyhnutelné, a doufala, že prášek proti bolestem pomůže. Pomalu začala ztrácet zrak. Na pravé oko neviděla vůbec.

Nakonec navštívila lékaře. Ovšem to už bylo pozdě. Lékaři jí sdělili, že poškození zraku je nenapravitelné a pomalu přestane vidět i na své levé oko. Projevil se u ní zelený zákal a také pokročilý šedý zákal. Aleksandra podstoupila tři operace, ale všechny byly neúspěšné.

O jedno oko nakonec úplně přišla a místo něj má umělé. Na druhé oko vidí pouze nezřetelné obrysy. „Doktoři mi zatím bohužel nedávají moc nadějí na zlepšení. Poškození je příliš hluboké a rozsáhlé. Obávám se, že zcela oslepnu,“ uvedla dnes pětadvacetiletá žena.

Pokuta a prospěšné práce

Rozhodla se proti tatérovi podat trestní oznámení. Od zpackaného tetování uplynulo už šest let a podle informací britského deníku The Sun soud ve Vratislavi 20. prosince rozhodl, že se během zákroku dopustil několika „vážných chyb“. Jednou z nich bylo, že použil inkoust, který se běžně používá při tetování kůže a vůbec by neměl přijít do kontaktu s očima.

„Existují jasné důkazy, že tatér nevěděl, jak provést tak delikátní zákrok a přesto se rozhodl jej provést, což vedlo k této tragédii,“ uvedli právníci ženy. Soud tatérovi uložil pokutu 150 tisíc polských zlotých (víc než 822 tisíc Kč) a 360 hodin prospěšných prací. Nicméně právníci Aleksandry uvedli, že trest není dostatečně přísný.