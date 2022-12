Vánoční zázrak v Kolíně: Tatínek Honza zkolaboval na procházce s dcerou. Dramatická záchrana života!

Bylo 25. prosince odpoledne, jednatřicetiletý Jan si vyšel se svou dcerou do kolínského parku. Nic nenasvědčovalo tomu, že mu za pár minut bude několik lidí bojovat o jeho život. Během procházky se mu udělalo špatně, točila se mu hlava, chytil se stromu a pak už byla jen tma.

K tou dobou už nehybnému mladému muži přiběhl jiný ochotný pán, začal okamžitě s resuscitací, někdo jiný volal záchranku, další paní s dětmi uklidňovala Janovu pětiletou dceru, která sledovala, jak jejího tatínka zachraňují. „Řidiči sanitek jedou, jak jen můžou, aby u vás byli za 5 minut, na místo jede i policie s defibrilátorem a pomáhá při přistání vrtulníku, pilot přistává hned u vás. Všichni v tu chvíli nemyslí na nic jiného, než na vaši záchranu,“ popsal zasahující lékař královéhradecké záchranky Marek Dvořák.

Chvíli na to defibrilátor dává první výboj, srdce mladého otce začíná tlouct. Vše se odehrálo rychle. Po chvilce přiběhla k místu manželka i se svým otcem. Tatínek se o chvíli později probral v sanitce, kde mu záchranáři s úsměvem gratulovali k tomu, že se podruhé narodil.

Netrvalo to dlouho a hned druhý den se z nemocničního lůžka ozval sám zachraňovaný Honza. „Děkuji i Vám pane doktore za záchranu mého života, nyní se o mě hezky starají další profesionálové z JIP oddělení v nemocnici HK a mám se tu hezky,“ napsal panu Dvořákovi.

Dodal, že je velmi vděčný za záchranu života, za to, že všichni dorazili rychle a pomohli, že nepromarnili ani vteřinu. Jen díky nim se Honza může znovu setkat se svými dcerami. „Slova díků jsou málo pro to, aby vyjádřily vděčnost za to vše, co děláte. Nezval jste to naprosto správně, i pro mě jste všichni opravdoví hrdinové,“ zakončil.