Slovenka Veronika (32) zmizela poblíž hranic: V Česku se našlo její auto, hledají ji hasiči i policisté obou zemí

Velká pátrací akce se rozjela v neděli odpoledne. Slovenka Veronika Králová (32) z obce Horná Súča zmizela poblíž hraničního přechodu Starý Hrozenkov-Drietoma. Do pátrání po pohřešované ženě se zapojilo několik desítek záchranářů z obou zemí, Veroniku se zatím vypátrat nepodařilo.

Do pátrání po ženě se od nedělního poledne na české straně zapojilo více než sto lidí. „Na žádost slovenské policie jsme se zapojili do pátrací akce. Trvala do dnešních ranních hodin,“ uvedla policejní mluvčí Milena Šabatová. Akce byla přerušena kvůli špatnému počasí, dnes však bude pokračovat.

„Průběh komplikoval čerstvě napadaný sníh a sněžení nepřestávalo až do ukončení naší činnosti. Pátrání bylo ukončeno o půlnoci, zatím s negativním výsledkem,“ informoval Záchranný Systém Slovensko.

Po ženě pátrali policisté, hasiči i vojáci, zapojila se také letecká služba policie. „Nasazeni byli psi specializovaní na plošné pátrání, také dron. Zapojila se i řada dobrovolníků,“ uvedla Šabatová.

Veronika byla naposledy viděna v sobotu 10. prosince kolem 15:30, kdy odcházela z domu. Její auto se v neděli našlo na české straně, ona je však stále nezvěstná.

Pohřešovaná měří asi 165 centimetrů, je vysportované postavy a má blonďaté rovné vlasy. Každý, kdo by měl o ženě jakékoli informace, ať se obrátí na linku 158.