Zrůdy v sukních: Neškodná stařenka zabíjela bohaté muže! Bizarní způsob vraždy!

Fatální dávka antidepresiv a lék snižující hladinu cukru v krvi – to objevila pitva přítele Elfriede Blauensteinerové. Svou závislost na hazardu řešila seznamováním se se zámožnými muži, se kterými měla důmyslné plány. Byla opatrná a nenechávala žádné stopy. Prokázány jí byly tři vraždy, skutečnost je ale nejspíš jiná.

Elfriede Blauensteinerová to měla moc dobře vymyšlené. Našla si vždy movitého partnera, o kterého moc hezky pečovala. Ale jen přesně do té doby, než měla dědictví jisté. Do té doby zdravý člověk pak vždy náhle onemocněl a v nemocnici zemřel. Elfriede je nadopovala nebezpečnými prášky a pak na ně prostě otevřela okno... Rakouská černá vdova si ale bohatství až tak moc neužila - kvůli závislosti na hazardních hrách se penízky rozkutálely příliš rychle. Policie a poté i osud ženu nakonec dostihly. Detaily se dozvíte na videu.