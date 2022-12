Dvanáct let stará vražda z Velenic u soudu: Tělo našli v sudu pod betonovou podlahou

Vraždu ze srpna 2012 začal ve středu projednávat českobudějovický soud. Podle obžaloby nyní pětatřicetiletý Ján S. zabil v Českých Velenicích na Jindřichohradecku Daniela B., kterého tehdy záměrně uspala jeho partnerka. Obžalovaný pak muže ze Slovenska ubodal a uložil do sudu, který zabetonoval ve sklepě. Za vraždu hrozí muži osmnáctileté vězení. Partnerka zavražděného je obžalovaná z účastenství ve formě pomoci vraždy. Soud bude pokračovat i v následujících dnech.

„Jsem vinný, zabil jsem ho. Ale nesouhlasím s navrhovaným trestem a popisem skutku. Nepřemýšlel jsem o tom, že ho zabiju, bylo to v afektu,“ řekl před soudem obžalovaný.

Informace o mrtvém zakopaném v sudu se k policistům dostala loni od kontaktu z drogové scény. Pátrání je loni v říjnu přivedlo do domu v Českých Velenicích, kde tělo zabalené v látce a ukryté v plastovém sudu našli pod betonovou podlahou ve sklepě. Identifikovali jej jako šestadvacetiletého Slováka.

Zavražděný měl s obžalovanou, které je nyní 29 let, tři malé děti. Žena soužití popisovala jako velmi problematické. Její partner prý nepracoval a živil se nelegálně. „Údajně chodil s někým vykrádat automaty, ale on mi tvrdil, že to není pravda,“ řekla. Podle ní jí nedával peníze na nákup základních věcí a ona živila rodinu z příspěvků na bydlení nebo děti. „To mi stačilo na nájem a pak mi vždy zbylo jen pár korun, že jsem sotva mohla dětem koupit pleny,“ řekla.

Dodala, že partner byl agresivní a dokonce ji nutil, že by si mohla vydělávat jako prostitutka. Žena se v průběhu času sblížila s partnerovým bratrancem. „Nejprve jsme spolu třeba jen chodili na procházky, pomáhal mi i půjčoval peníze. A potom jsme spolu začali žít i intimně,“ řekla.

Podle obžaloby žena dala svému partnerovi před smrtí do přesnídávky prášky dithiaden, po nichž usnul. „Dithiaden jsem měla od lékařky pro děti na kašel. Ale on si ho občas bral a snad dvakrát jsem mu ho dala i do džusu,“ řekla. Podle ní se Daniel B. po užití léků vždy uklidnil a nebyl tak agresivní.

Na dotaz soudu, proč mu však ten den podala vyšší dávku léků než obvykle, odpověděla jen to, že mu do přesnídávky vložila zbytek prášků z obalu. „Byla jsem hloupá, že jsem mu ty léky dala,“ uvedla. Dodala, že odešla s dětmi ven a netušila, co se s jejím partnerem stalo. Ján S. jí prý pak jen řekl, že se nemusí o nic strachovat, že všechno vyřešil. „Na nic jsem se neptala, měla jsem jen strach,“ odpověděla na dotaz, proč nepátrala po zmizelém partnerovi. Po několika týdnech odcestovala asi na půl roku na Slovensko s Jánem S. k jeho příbuzným.